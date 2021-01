APPEL AUX LECTEURS. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre vie avant la Covid?

Aller au restaurant, marcher dehors sans avoir à porter un masque et rentrer à une heure précise, s'éclater à un festival, voyager sans contraintes, organiser un week-end au ski... Forcément, lorsqu'on compare 2019 à 2020, c'est un peu le jour et la nuit. Et quand sera-t-il de 2021?

Les rédactions de Nice-Matin et de Var-matin vous sollicitent à nouveau chers lecteurs.

Dans le but d'écrire un article, listez-nous tout ce qui vous manque de votre vie avant la Covid...

Merci de votre contribution.