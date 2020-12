APPEL AUX LECTEURS. Après une année 2020 particulièrement éprouvante, que souhaitez-vous aux autres pour 2021?

Envoyez-nous vos vœux!

Que souhaitez-vous aux autres pour 2021 ? Alors que s'achève une année 2020 particulièrement éprouvante, nous vous proposons de nous envoyer vos vœux pour 2021.

Nous publierons les plus originaux, les plus décalés et les plus optimistes le 1er janvier, histoire de bien commencer l'année!

Pour participer, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous.