APPEL À TEMOINS. Vous êtes bloqués en Angleterre? Racontez-nous

La découverte d'une nouvelle variante "hors de contrôle" du coronavirus sur le territoire britannique a poussé dimanche de très nombreux pays, dont la France, à suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni. Boris Johnson doit présider lundi une réunion de crise, au sujet des approvisionnements du pays et des déplacements internationaux, tandis que le port de Douvres, a annoncé fermer pour le trafic sortant. Selon le gouvernement allemand, les experts de l'Union européenne estiment cependant que les vaccins actuels contre le Covid-19 restent efficaces face à cette nouvelle souche. Vous êtes bloqués en Angleterre? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous (s'il ne s'affiche pas, cliquez ici). Chargement…