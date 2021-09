APPEL A TEMOINS. Vous avez été victime d'un démarchage téléphonique trompeur? Racontez-nous

Pratiques commerciales trompeuses et particulièrement agressives, cadeaux remis ne correspondant pas aux produits annoncés et se révélant de faible valeur, gains annoncés dans le cadre de la loterie se transformant automatiquement en un bon, pression constante exercée par les vendeurs, non-respect du délai de rétractation de 14 jours... Vous avez été victime d'un démarchage téléphonique trompeur, racontez-nous via le formulaire ci-dessous.