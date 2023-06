A Monaco, Dominique Tapie dit "déplorer" la série Netflix sur la vie de Bernard Tapie

En avril dernier, à l’occasion du festival Canneseries, la plateforme Netflix dévoilait les premières images de Tapie, une mini-série réalisée par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, qui sera mise en ligne en septembre prochain, avec Laurent Lafitte dans le rôle-titre.

Un projet fait sans le consentement de la famille Tapie, qui avait déjà vertement réagi à la bande-annonce proposée.

"Cette série, je ne la redoute pas, je la déplore", tance Dominique Tapie. "Les producteurs disent que c’est une fiction. Mais une fiction qui s’appelle Bernard Tapie… je trouve cela incroyable, je ne cautionne pas. Et je rappelle qu’on ne nous a absolument pas consultés. Je ne sais pas ce qui va être raconté, on nous a répondu que c’était un personnage public et qu’on ne pouvait rien dire."

"Bernard lui avait dit non"



De surcroît, Dominique Tapie regrette que la démarche ait été entreprise par Tristan Seguéla [fils du publicitaire Jacques Séguéla, ndlr].

"C’est le fils de très bons amis à nous, qui ont été très présents pour mon mari. Il était venu proposer à Bernard de faire cette série. Bernard lui avait dit non. Il n’avait pas envie, et avait précisé que si quelqu’un devait faire une série, c’était notre fils Laurent, qui connaissait sa vie par cœur. Mais il n’a pas écouté ce que Bernard lui a dit et il l’a quand même fait…"