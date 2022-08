"A l’époque je me floutais le visage": en voiture avec GMK, l'influenceur auto de Monaco au 1,6 million d'abonnés

Vous lancez sur Instagram et YouTube pour faire du contenu automobile, ça a été facile ? Pas du tout. J’étais extrêmement timide. J’ai commencé à partager mon quotidien avec des belles voitures. Je me suis rendu compte que c’est un milieu hyper fermé, très secret. Personne ne savait combien coûtaient des pneus sur une AMG. Les gens pensaient qu’une révision valait 20 000 euros. J’ai pu apporter toutes ces informations en vulgarisant et en démocratisant les voitures de luxe. Même si je n’étais pas le meilleur technicien ou pilote, mon petit côté amateur a plu. J’ai fait mes vidéos sans avoir la prétention de dire : ‘‘Je suis journaliste auto’’. Je me trompais sur les chevaux, sur le moteur et pleins d’autres détails mais, au final, c’est ce que les gens aiment bien. C’est comme une discussion entre potes.

Vous étiez mal à l’aise avec la caméra ?

J’étais très mal à l’aise ! Il y a même une époque où je postais des photos de moi sur Instagram à côté de voitures et je me floutais le visage. J’ai été confronté à un choix : est-ce que je deviens quelqu’un de public ou est-ce que je reste Georges ? Au début, j’étais très gêné, je ne me filmais pas, je ne faisais pas de blagues, ma voix était très plate. C’était un peu morose. Un jour j’ai pris la caméra et j’ai montré ma tête. Je me suis laissé le temps et ça s’est fait assez naturellement.

Quel souvenir avez-vous de votre premier million de vues sur les réseaux ?

Mon premier buzz c’était le camouflage de ma RS6. Personne ne faisait ça donc ça a attiré. Il y avait ceux qui disaient : ‘‘Mais c’est qui ce plouc qui a mauvais goût ?’’ ; et ceux qui ont adoré. On aime ou on n’aime pas mais je respecte. Peut-être que moi non plus je ne pourrais pas me supporter d’un œil extérieur ! J’ai toujours accepté la critique.

Notamment ceux qui demandent comment vous avez eu toutes ces voitures…

Les gens qui inventent des rumeurs, je m’en fiche. J’ai fait le choix de ne pas en parler et, à l’époque, c’est ça qui a fait le buzz aussi. Le côté un peu mystérieux du personnage, voiture camouflage, tatouages. Au premier abord je parais pour le mec très sûr de lui, qui se la raconte et qui roule en Ferrari avec des grosses montres et puis après les gens disent : ‘‘Ah mais en fait t’es gentil’’. ça veut dire que j’ai un peu une tête de con et qu’au final je suis un peu con. Mais pas trop. [rires]

"Sinon enferme-toi chez toi, coupe internet et personne t’embêtera"

Le succès ne vous a pas changé ?

Je suis resté complètement le même. Le fait d’avoir plus de moyens qu’avant, plus de voitures, plus de montres et la célébrité n’a rien changé à ma mentalité. Je me vois juste comme le pote de plein de gens, au même niveau qu’eux. C’est la célébrité d’internet, je n’ai pas fait un film fou ou montré un talent spécifique. Je préfère qu’on idolâtre un chirurgien ou quelqu’un qui sauve des vies plutôt qu’un gars qui fait des vidéos de voiture. Mais je suis content d’être le pote des gens. Il y a des familles qui me disent qu’elles regardent mes vidéos au dîner dans le salon, ça me fait super plaisir.

Vos fans comptent beaucoup ?

Sans ma communauté, je ne serais nulle part. Je suis juste celui qui crée le contenu mais si tu crées du contenu et qu’il y a personne pour le regarder, tu ne représentes rien dans notre société. Ton succès, tu le dois aux gens. Chaque vue, c’est un vrai humain derrière. Quand je me déplace à Monaco, tous les mètres il y a quelqu’un qui m’interpelle et qui me demande une photo ou une dédicace. Les gens avec qui je suis me disent : ‘‘Mais t’en as pas marre ?’’. Non parce que c’est moi qui l’ai cherché, me suis fait connaître. Si quand tu croises les gens qui te soutiennent en vrai tu ne les calcules pas, il faut changer de métier. Sinon enferme-toi chez toi, coupe internet et personne t’embêtera.

Ce succès sur les réseaux vous a ouvert pleins d’opportunités ?

Énormément. Si le Prince de Monaco m’a fait l’honneur de venir faire une vidéo avec moi, ce n’est pas parce qu’il en a besoin. Il n’y avait aucun enjeu pour lui, il a juste voulu me montrer qu’il appréciait un peu ce que je faisais et l’image que je rejetais de Monaco. C’est une certaine forme de reconnaissance. Je pense que ça restera ma vidéo la plus importante, ma plus grande fierté. Tourner sur le circuit de Monaco avec le souverain qui conduit ta voiture et filmer ça, ça n’a jamais été fait avant.

"Il y a eu trop d’escroqueries

sur internet et

c’est en train de devenir un fléau"