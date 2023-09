"La maison s’est mise à bouger comme dans un film d’horreur": le témoignage glaçant de Christine, Niçoise expatriée au Maroc

"Ça va, ça va. On a eu très peur. Tout va bien, pour nous du moins…"

Au téléphone, Christine Jolliot oscille entre soulagement et effarement. Le Maroc, ce "pays de cœur" que cette retraitée niçoise a choisi il y a sept ans, a été frappé au cœur, justement. "Ça a été vraiment très violent", témoigne Christine, 65 ans, établie à Touggana, dans la banlieue sud de Marrakech.

"Le douar [village] où j’habite est plutôt préservé. Mais je sais qu’il y a beaucoup de dégâts dans la médina. Et qu’à trente kilomètres d’ici, dans la vallée de l’Ourika, il y a beaucoup de morts et de blessés", témoigne cette Française expatriée. Premières victimes? "Les bâtisses plus traditionnelles, montées en terre battue. Tout ça s’est effondré."

Si les murs de sa maison sont debout, ici aussi, "la terre s’est effondrée". L’eau de son bassin "s’est vidée d’un coup, comme un tsunami". La vaisselle et tout le mobilier stocké sur les étagères sont à terre. "Ça, ce n’est rien. Je n’ai pas à me plaindre." Vendredi soir en revanche, Christine a éprouvé la peur de sa vie.

"Hypnotisé, incapable de sortir du lit"

"J’étais assise sur mon lit, raconte Christine. Ça s’est mis à bouger comme dans les films d’horreur. On voit la maison qui tangue de gauche à droite, qui se plie. Et le bruit que ça fait! Sur le coup, vous ne comprenez pas ce qui arrive. Vous êtes un peu hypnotisé. Vous n’arrivez même pas à sortir du lit. J’ai mis quelques secondes à m’en éjecter. Mon mari, réveillé en sursaut, n’arrivait pas à s’en extraire."

Ni alerte, ni petite secousse en amont. Enfin, si, peut-être. "Mon chien tournait depuis deux heures comme un fou dans la maison. Il essayait de me traîner dehors. On dit que les animaux le sentent avant nous, je pense que c’est la vérité", souffle la retraitée niçoise.

Bien sûr, elle n’avait "jamais vécu ça". Même le séisme qui mit Agadir à terre en 1960 n’avait pas la même intensité, fait-elle remarquer.

Les voisins de Christine ont sorti le lit pour dormir dehors. Photo DR.

"J’ai cru que je ne les reverrai pas"

Dehors? "C’était l’ambiance panique. Les femmes qui hurlent. Ça se comprend. Les gens pleuraient, au fil des nouvelles qui arrivaient, certains apprenants des décès dans leur famille. Ils sont tous restés les uns contre les autres, à se consoler. On annonçait une deuxième secousse, qui n’est pas venue ici. On est rentrés chez nous à 4h du matin."

Encore sous le choc, Christine confie: "J’ai cru que je ne reverrai ni mon fils ni ma petite-fille..."

Ce samedi matin, le bilan provisoire est de 820 morts. La retraitée a légitimement "peur que ça s’alourdisse". Ce qui la rassure: "Il y a beaucoup d’entraide ici. Les gens ne vont pas rester dehors. Marrakech est déjà en chantier, avec le FMI qui se réunit ici en octobre. Ça va aller très vite, ils vont tout reconstruire." Pour l’heure, Christine s’apprête à sortir. "Pour voir si on a besoin d’aide."