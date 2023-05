"Quelle place veut-on donner aux animaux sauvages?": Yann Arthus-Bertrand appelle à une prise de conscience urgente sur la protection de la biodiversité

Il en parle comme d’un "inventaire amoureux de notre biodiversité". Mais le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand, diffusé ce mardi soir sur France 2, est bien plus que cela. "Vivant" est un vibrant plaidoyer pour le vivre-ensemble, homme, animal, nature. Un appel à la vigilance aussi: "Nous avons oublié que nous sommes la nature", commente le réalisateur au détour des images.

Tellement vrai et tellement lourd de sens. À l’heure où le président Macron appelle à une "pause écologique", "Vivant", comme "Renouer avec le vivant" documentaire co-réalisé avec Jeremy Frey, qui suivra la diffusion ce mardi soir (1), défendent au contraire, une prise de conscience urgente et globale sur la protection de la biodiversité. Deux films non seulement à voir mais aussi, avec leurs chiffres, leurs explications, à écouter.

Comment est né ce film?

Pendant le confinement, je me suis pas mal baladé autour de chez moi, dans la forêt de Rambouillet. On a vu la nature bouger, j’étais fasciné par l’harmonie des arbres, etc. Et j’ai pris conscience – un peu tardivement – que ce que je cherchais autour du monde était en fait à côté de chez moi. J’ai eu envie de faire un film sur la biodiversité en France.

La réalisation est inédite puisque vous avez fait appel à plus de 200 vidéastes animaliers.

Pour être le plus complet possible, on a demandé à tous les gens qui travaillaient sur le sujet en France de nous envoyer des images. à partir de ça – on a reçu 900 heures de rushes –, on a réussi à monter un documentaire amoureux des animaux qui sont en France. Nous avons tourné 30% des images que l’on voit dans le film. Tout le reste nous a été fourni par des amateurs ou des professionnels passionnés.

Était-ce compliqué de choisir? Qu’est ce qui vous a guidé?

Compliqué de faire un choix et, surtout, de raconter une histoire qui se tienne, de faire le lien dans ce catalogue amoureux. Même si le résultat à l’image semble évident. Avec le recul, je me dis qu’on aurait dû faire deux films, on avait largement la matière pour cela…

"Vivant", c’est aussi un éloge de la patience dans un monde où tout est toujours plus rapide…

Oui, c’est aussi un film sur l’émerveillement, sur ce qui nous entoure et que l’on ne regarde pas. Tous ces animaux que l’on voit dans le film, ils nous voient toute la journée et nous ne les voyons pas. Nous avons mis, par exemple, un piège photo dans le Rewild, la réserve que nous avons créée juste à côté de chez moi (2), et je me suis rendu compte que nous avions des blaireaux. Je n’avais jamais observé des blaireaux de ma vie. J’ai gardé cette nostalgie de mes années au Kenya, où les animaux n’avaient pas peur de nous. J’adorerais que les cerfs, les biches, les sangliers… n’aient plus cette peur de l’être humain alors qu’elle est inscrite dans leurs gènes. Ce film pose cette question aussi: quelle place veut-on donner aux animaux sauvages qui vivent autour de nous? Sont-ils seulement des nuisibles ou devons-nous apprendre à vivre avec eux?

C’est aussi une leçon d’éducation, de sciences naturelles que vous nous proposez…

Je suis d’ailleurs ravi, parce que le film est gratuit pour les écoles qui auraient envie de le diffuser [lire ci-dessous, ndlr], les profs peuvent s’en servir pour faire de l’éducation.

Vous évoquez aussi la fragilité des espèces…

Les pesticides sont partout aujourd’hui, y compris dans les zones qui ne sont pas cultivées. On compte 40% de passereaux en moins à cause du manque d’insectes. Les insectes sont le premier aliment de la biodiversité, c’est le ciment indispensable à toutes ces espèces. On estime que l’on a perdu 80% des insectes volants. La situation est très inquiétante. C’est aussi un film où l’on apprend énormément de choses. Sur les papillons par exemple, dont la majorité vit la nuit, le martinet qui va passer des mois à dormir dans le ciel. Je me suis rendu compte en faisant ce film, que moi qui croyais en connaître un rayon, je ne connaissais en fait rien de la nature.

Vous dites: "On a surexploité la terre". A-t-on encore le temps de renverser la tendance?

Je crois qu’on aura du mal à arrêter notre course folle, notre recherche de confort, notre envie d’avoir toujours plus… Alors que dès que l’on stoppe, que l’on arrête de les chasser, de les déranger, les animaux reviennent. C’était intéressant d’ailleurs, de montrer comment réfléchir à des zones de protection animales… Alors je me dis que même si c’est mal barré, on peut y arriver quand même. Surtout quand je vois ces jeunes qui s’engagent, qui deviennent végétariens, qui ne prennent plus l’avion… Je lisais un tweet du secrétaire des Nations unies qui disait n’avoir rien vu de plus terrifiant que le dernier rapport du GIEC.

Dans la nature, "la coopération est plus fréquente que la compétition" dites-vous. C’est peut-être ça la clé non?

Les animaux ont appris à vivre ensemble au quotidien, alors que nous, notre intelligence nous a permis de vivre seul. On a l’impression de ne plus avoir besoin de la nature autour de nous. Notre façon de vivre a été transformée par les énergies fossiles. Un paysan produit 500 fois plus seul qu’un paysan en 1850. Et tout le monde est ainsi. Sans se rendre compte que l’on abîme la terre sur laquelle on vit. On croit que les énergies fossiles, et tout ce qui va avec, nous amènent un confort incroyable alors que c’est en train de nous tuer. Ce film, c’est aussi un appel à tout le monde à s’engager. Il y a déjà, en France, plus d’un million de personnes engagées, bénévoles dans des associations de protection de la nature.

Vous le soulignez dans le film: la protection de la biodiversité est l’affaire de tous. Vous parlez d’un projet communautaire. Quel est-il?

Nous avons pour projet de faire un état de la planète, comme la suite du film "Home", avec des images de tous les dronistes du monde. Nous avons déjà lancé un appel en ce sens. Cela évite de dépenser du carbone en se déplaçant. Ces hommes et femmes sont les plus belles vigies de la terre.

1. "Renouer avec le Vivant" nous entraîne dans les pas d’hommes et de femmes qui veillent, par leurs images, par leurs actions, à la protection de la biodiversité en France.

2. Yann Arthus-Bertrand a acquis avec sa famille 30 hectares dans la vallée de La Millière, à proximité de Mesnuls, là où il vit, dans les Yvelines, pour en faire une réserve dédiée à la biodiversité.

Savoir+

"Vivant", ce mardi soir à 21h10 sur France 2. Suivi à 22h45 de "Renouer avec le vivant", film co-réalisé avec Jérémy Frey.

Photo Matthias Abrantes.

Gratuit pour les écoles

Ce film, "une encyclopédie amoureuse", sera gratuit pour toutes les projections dans les écoles ou pour sensibiliser sur le vivant.

Il sera aussi disponible pendant un an, au moins, sur le replay de France TV.

Enfin, et pour accompagner au mieux toutes ces diffusions et le travail des enseignants et des ONG, rendez-vous sur le site de Hope Production: www.hopeprod.com/vivant

Des documents pédagogiques sont disponibles pour accompagner le film, mais aussi des conseils pour mieux observer la nature ou encore tout pour pouvoir organiser une projection gratuite.