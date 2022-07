Var et Alpes-Maritimes en majesté dans la nouvelle émission de M6, "Le Combat des régions"

Stéphane Garcia, l'Azuréen en lice

Les gourmands du bassin cagnois connaissent l’adresse. Au cœur de La Colle-sur-Loup, Stéphane Garcia et son Atelier des saveurs sont installés depuis bientôt six ans. Une cuisine locale, maison, avec une carte qui change toutes les deux semaines, qui a trouvé ses fidèles.

Un digne représentant du 06 pour la nouvelle émission de M6, Le Combat des régions: "Je trouvais ça plaisant de pouvoir défendre ma région, retrouver une forme d’authenticité dans la cuisine et puis j’aime bien les concours", avance-t-il.

Car il faut dire que Stéphane Garcia, accent chantant du sud-ouest, n’est pas n’importe qui: Toque d’Or 2016, "Jeune Talent 2020" Gault & Millau, 1 assiette au Guide Michelin 2022 et 2 Toques au Gault & Millau 2022. Excusez du peu.

La tourte de blettes

Pour représenter dignement les Alpes-Maritimes, Stéphane Garcia a monté une délégation azuréenne de talents avec Leslie Genies, caviste réputée à Villefranche-sur-Mer, Hélène Albou, cuisinière passionnée de la gastronomie niçoise et Shalimar, transformiste incontournable de la Côte d’Azur, une personne solaire qui allait pouvoir apporter une touche artistique.

Et en quoi le territoire azuréen est-il atypique en matière de gastronomie? "C’est un territoire riche, avec des produits locaux de qualité, comme la courgette que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, le rouget aussi est très représentatif de notre territoire, le pissalat. Et puis, comment ne pas mentionner la tourte de blettes, ce mélange sucré-salé... c’est un dessert qui fait vraiment voyager."

"J’ai redécouvert ce plat avec l’émission et c’est resté dans ma tête, je l’ai remis à la carte dans mon restaurant car j’ai pris énormément de plaisir à la faire, c’est mon coup de cœur du moment", poursuit Stéphane Garcia. Créateur de plats hors pair, Stéphane s’inspire de tout: "d’un souvenir, d’un produit, d’une épice, d’une conversation et, après, d’un coup, le plat naît. Je visualise les mariages, les saveurs dans ma tête. Quand on propose des plats au restaurant, on fait tout au feeling, sans test, on n’a pas le droit à l’erreur, ça fonctionne car ça fait plus de cinq ans que l’on fait ça."

Stéphane Garcia, bercé par la cuisine du Pays basque durant toute son enfance, s’est toujours vu évoluer dans une cuisine et ne laisse rien au hasard – goût, assaisonnement, produits, cuissons. Il apprécie l’authenticité de la nouvelle création de M6: "L’émission est parfaite, car elle a un côté un peu chauvin qui me plaît, et le jury est composé de trois personnalités amoureuses des produits", conclut le chef.