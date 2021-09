Un numéro d'Echappées belles consacré à la Roya ce samedi soir

Un territoire meurtri mais qui a su renaître, mois après mois, et que les équipes de la société de production Bo Travail ont tenu à valoriser.

"On ne peut pas reconstruire la vallée, mais on peut apporter notre soutien – en toute humilité. Les habitants disent à l’unisson que le meilleur moyen de les aider, c’est de venir", soulignait récemment l’animateur Ismaël Khelifa, très sensible à la thématique du dérèglement climatique. Lui qui est parti à la rencontre de pêcheurs réintroduisant des poissons dans les affluents de la rivière, du vidéaste breillois Rémy Masséglia en pleine séance d’observation de la faune sauvage avec sa fille, ou encore d’un berger de la vallée.

"Apporter quelque chose un an après Alex"

"On voulait vraiment apporter quelque chose un an après Alex. Pour montrer que les gens se battent, et peu à peu se relèvent. Il y aura très peu d’images de destruction, nous souhaitions avant tout montrer ce qui n’a pas été emporté. Aussi avons-nous choisi des reportages qui conservent un côté positif", indiquait le journaliste reporter d’images Jean-Marc Chauvet, missionné pour tourner six reportages sur le territoire de la Roya. Une carte d’identité de la vallée, en premier lieu.

Un suivi des bénévoles des associations Aide aux sinistrés et Mission trekkeurs qui continuent d’œuvrer un an après, aussi. Ou encore une séquence consacrée au train, indispensable ligne de vie. Ainsi qu’un focus sur le vélo, alors que plusieurs initiatives ont vu le jour – entre l’expérimentation de vélos à hydrogène au Prieuré et la création d’un système de vélo partagé par les Amis de la Roya. La motivation sans faille des "Roya Sisters", ainsi que des nouveaux gardiens du refuge des Merveilles, Yann et Aude, sera également mise à l’honneur. La Roya n’ayant rien perdu de sa beauté naturelle… et humaine.