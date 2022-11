Un Niçois à "La France a un incroyable talent", ce mardi soir sur M6

Casser des briques sans se casser la voix, voilà un challenge atypique qu’Emmanuel Perfetti n’a pas hésité à relever. Repéré grâce à sa page Facebook où il partage ses performances, il est sélectionné pour participer à la France à un incroyable talent. "Je n’avais jamais pensé à mêler les deux. Mais ça m’a tout de suite rappelé le film de kung-fu Le Fer et la soie. À l’époque ça a été mon déclic pour me former".

Ténor et 500kg d’impact dans la main

Un clin d’œil du destin peut-être, mais surtout l’occasion de se lancer un nouveau défi. "Il faut synchroniser la respiration. À la fois pour monter dans les aigus et pour supporter l’effort: 500kg d’impact sur les parpaings".

Afin de parvenir à une telle performance, il aura fallu trois décennies d’entraînement. En ce qui concerne sa voix, le fan d’Elvis Presley a commencé sa carrière par de la variété. Avant de découvrir tout son potentiel de ténor. "Au conservatoire de Nice, mon professeur était Albert Lance, un grand chanteur lyrique des années 1960. Il voulait que je devienne soliste, mais j’ai préféré intégrer le chœur de l’opéra de Nice".

"Mes os sont comme de la pierre"

De la persévérance, de la souffrance et un durcissement des os de la main, c’est le nécessaire pour casser des piles de parpaings. "À force de taper sur des surfaces dures, la structure osseuse devient de plus en plus dense. Aujourd’hui, mes os sont comme de la pierre". Une progression palier après palier: planche en bois, batte de baseball, brique, jusqu’à la clef à molette. "À force de taper sur une enclume, la brique c’est comme du papier", lâche l’expert en souriant. Il ajoute: "Maintenant l’objectif, c’est un bloc de béton de 25cm".

Mais avant ce nouveau record, il devra reposer sa main. Le soir de l’émission enregistrée en septembre, il a effondré trois piles de plaques de béton tout en atteignant les notes les plus élevées. Habitué à chanter en public, le Niçois n’en avait pas moins le trac. "Je savais que des millions de téléspectateurs allaient me voir derrière leur poste de télé. Il fallait assurer un max". Mais au final, la performance est une réussite. Pour la découvrir: rendez-vous ce soir à 21h10 sur M6.