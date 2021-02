Un chroniqueur de CNEWS fait son mea culpa après sa diatribe contre la Principauté

"Tous les patients à Monaco qui ont besoin d’aller en réanimation vont dans les hôpitaux de Nice, c’est la réalité. A Monaco, les restaurants ne sont pas fermés et le MacDo est bondé", a-t-il affirmé.

"Fake news"

Sans surprise, la sortie du chroniqueur a ému le Rocher. Et le gouvernement princier a vertement réagi ce lundi sur les réseaux sociaux qualifiant de "fake news" les propos de Guillaume Bigot.



Avançant, en réponse, des données chiffrées indiquant que depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, seul un patient de Monaco a été transféré dans les Alpes-Maritimes.

"Ces six derniers mois, 52% des patients hospitalisés à Monaco sont français. En ce moment, douze patients sont en réanimation à Monaco, six sont des résidents français. Le Centre hospitalier Princesse Grace soigne 7% des patients des Alpes-Maritimes avec professionnalisme. Dès qu’il le peut, le CHPG accueille des patients français comme lors du cluster à Menton. La Principauté de Monaco est fière de faire preuve de solidarité avec le pays voisin et ami dans ces moments de lutte contre la pandémie de la Covid-19" souligne le gouvernement. En précisant que "les restaurants sont inaccessibles aux personnes extérieures à Monaco" depuis le 2 janvier.

"Mise en cause scandaleuse"

Sur le même sujet, les élus du Conseil national se sont émus de ces propos, parlant de choc face à "une série de mises en cause médiatiques scandaleuses visant la Principauté" et dénonçant "avec force ces contre-vérités proférées sur ces plateaux de journaux télévisées, stigmatisant notre pays de façon indigne et injuste".

Via Twitter, ce lundi soir Guillaume Bigot a fait son mea culpa précisant que ses sources étaient "manifestement mal renseignées ou mal intentionnées".