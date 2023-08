TV5 Monde pose ses caméras à la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence

L’émission culturelle de TV5 Monde "400 millions de critiques", diffusée le samedi à partir de 19h05 sur la chaîne de la Francophonie a posé ses valises à la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence pour y enregistrer les trois émissions de la rentrée de septembre. Autour de la présentatrice de l’émission, et régionale de l’étape, Laura Tenoudji, on retrouvait ses trois chroniqueurs habituels, à savoir le Belge Sylvestre Defontaine de la RTBF, le Suisse Michel Cerutti de la RTS et Estelle Martin de TV5 Monde. Le quatuor, installé au cœur de la grande salle de la Fondation, a profité de l’exposition temporaire de l’artiste canadien Jean Paul Riopelle "Parfums d’ateliers" pour aborder le sujet avec la maîtresse des lieux, Isabelle Maeght.

Diffusion le samedi 2 septembre

"400 millions de critiques" s’intéresse à la culture au sens large du monde francophone. Ainsi, ces trois émissions de 52 minutes, qui seront diffusées les samedis 2, 9 et 16 septembre, passeront en revue le dernier film de Benoît Poelvoorde, le prochain ouvrage d’Amélie Nothomb, les disques du groupe de punk Ludwig Von 88 et Charlotte Cardin mais également la prochaine série courte belge à la mode: "Salle de profs". Une émission de bande, produite par la réalisatrice d’origine monégasque Isabelle Siri depuis bientôt dix ans, qui permet de parler, dans toute la francophonie, de la culture en langue française.