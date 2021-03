TV Vallée, une chaîne TNT pour les vallées en septembre 2021

Cette petite dernière sera le prolongement de Radio Vallée, la radio locale qui compte trois fréquences dans l’arrière-pays niçois.

Derrière ce projet, Laurent Brochet, président bénévole de Radio Vallée depuis quatorze ans et l’homme derrière Radio et TV Pitchoun, deux entités basées à Cannes.

Enfant de la Roya, Laurent Brochet définit cette arrivée dans le paysage télévisuel azuréen comme un "projet de cœur". "C’est une chaîne essentiellement faite pour les habitants des vallées, poursuit Brochet. On souhaite montrer la reconstruction mais aussi toute l’actualité et l’activité de ces vallées, aussi bien économiquement que culturellement".

Un appel aux institutions locales

Autour d’une équipe réduite mais motivée, TV Vallée sera implantée au cœur de Breil-sur-Roya mais également sur Cannes pour coller parfaitement au slogan "La TV entre mer et montagne".

Pour ce faire, il a fallu obtenir une fréquence TNT, un précieux sésame difficile à avoir.

"Potentiellement, on couvrira une zone qui compte un million d’habitants", étaye Brochet. L’autre défi est financier. "Le coût moyen de fonctionnement à l’année est compris entre 400.000 et 500.000 euros, on ne pourra pas vivre que des annonceurs, martèle Brochet. J’espère que les institutions locales soutiendront notre projet qui va faire du bien à ces vallées. C’est une chaîne d’intérêt général. On souhaite redonner aux gens l’envie de retourner vivre, travailler, flâner dans l’arrière-pays".

Ce prolongement de Radio Vallée va logiquement s’appuyer sur ce qui fonctionne bien sur les ondes avec, pour commencer, une matinale entièrement filmée pour bien débuter la journée.

L’équipe est déjà sur le terrain pour mettre en boîte plusieurs reportages qui garniront la future grille de la chaîne.