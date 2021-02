Top Chef revient pour une nouvelle saison sur M6

Quelle drôle de sensation de se régaler d’avance à l’idée de se replonger dans Top Chef, l’émission culinaire la plus tendance du moment, dans une période où les restaurants paient un lourd tribut depuis plus d’un an et demeurent fermés depuis début novembre.

"On a besoin de regarder Top Chef actuellement, détaille Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6. Ce programme fait du bien à tout le monde et durant le premier confinement, c’était une manière de s’évader."

La onzième saison, qui fut diffusée entre février et juin 2020 avait rassemblé jusqu’à 3,4 millions de téléspectateurs. "On sort d’une saison historique", embraye Guillaume Charles. "C’est sans doute l’émission la plus marquante de la chaîne, poursuit-il. Et réussir à sortir une douzième saison dans les conditions actuelles, c’est un gros travail." Sous-entendu, presque un exploit.

Une épreuve clic and collect

Ce n’est pas Florence Duhayot, productrice chez Studio 89, la boîte derrière Top Chef, qui dira le contraire. "C’est un miracle de réussir à sortir l’émission mais c’est aussi une vraie fierté. On a fait de Top Chef un concours culinaire. C’est devenu un passeport de notoriété pour les vainqueurs." Mory Sacko, jeune étoilé Michelin 2021, et récemment passé par Top Chef, en est l’exemple le plus frappant. Mais pour renouveler le genre, la production a décidé d’innover. Florence Duhayot : "On veut casser les codes alors on a placé l’édition 2021 sous le signe de la créativité. Du coup, il fallait une promotion à la hauteur des chefs étoilés qui composent le jury et on s’est aussi adapté à l’actualité puisque sur une épreuve, des plats seront jugés en clic and collect pour qu’ils soient confrontés aux conditions de travail actuelles des restaurateurs. » Top Chef, c’est aussi le retour de Stéphane Rotenberg en cuisine, ou pas loin. Le présentateur de Pékin Express est une figure majeure de M6. "L’émission est devenue un plat signature dans le monde entier. Il y a des ingrédients majeurs dans notre recette, des candidats mais aussi un jury. Des chefs référents qui sont des transmetteurs."À commencer par Hélène Darroze, récemment récompensée par une troisième étoile pour The Connaught, son établissement londonien. La chef a abordé cette nouvelle saison avec une envie différente. "C’est sans doute la fois où je me suis le plus investie dans l’émission car j’étais à 100 % sur Top Chef puisque nos restaurants étaient fermés au public. C’est sans doute ma seule onde positive du confinement, la cohésion entre les membres du jury était encore plus forte. Il y avait une forme d’amitié alors qu’on est clairement en compétition les uns contre les autres. C’est la saison la plus fraternelle que j’ai faite."

Cohésion dans le jury

Entre les quatre chefs, les vannes fusent mais le respect est omniprésent. Michel Sarran, double étoilé avec le restaurant qui porte son nom à Toulouse, admet qu’il s’agit de la saison où il a pris le plus de "plaisir". "On a vu jusqu’où on pouvait aller en cuisine et on a été impressionné par le niveau des candidats."

Chez Paul Pairet, chef étoilé de trois établissements à Shanghai et qui effectuait ses grands débuts dans le jury en 2020, la deuxième saison est celle de la confirmation. "Je n’avais plus l’excuse du petit nouveau, rigole-t-il. On a joué dans un fauteuil car le tournage n’a jamais été interrompu et c’est un réel plaisir d’être aussi bien entouré dans le jury. Le niveau général des candidats était très élevé et l’accent mis sur la créativité a été rendu possible par le niveau des prétendants."

Un jury qui n’aurait pas la même portée culinaire et médiatique sans Philippe Etchebest, un visage très connu de M6 mais aussi de la lutte publique sur la situation de la restauration en temps de crise sanitaire. Déjà embarqué dans Cauchemar en cuisine et Objectif Top Chef, Etchebest ne s’arrête jamais. "Mes narines se souviennent encore des tests PCR sur les différents tournages, lance-t-il en guise d’amuse-bouche. Mais réussir à mener à bien tous ces programmes est une vraie prouesse de la production. Le thème de la créativité n’a pas été si simple à appréhender, on s’est tous posé beaucoup de questions. Dans ce métier, on est en permanence sur la réflexion et ça fait du bien, même à nous, le jury, de faire des choses inhabituelles. Honnêtement, je me suis amusé..."

Un amusement qui n’a été possible qu’en raison des conditions de tournage très protocolaires. "Tout a été compliqué à tourner, rembobine la production. Six cents personnes se sont inscrites pour participer à l’émission et on avait mis en place un protocole très strict pour que ça aille au bout." Il avait été demandé, par exemple, aux candidats de rester "confinés" pendant quinze jours sur le site durant le tournage, pour ne pas prendre de risque. Des consignes sanitaires strictes jusqu’au bout.

Au point de modifier la finale qui, habituellement, se tient dans une salle pleine avec une grande table de banquet. "La finale a déjà été tournée, poursuit Stéphane Rotenberg. On a juste modifié la composition de la salle avec uniquement des tables de deux, quatre ou six personnes, à chaque fois issues du même cercle familial, répartie en quatre salles. Il y a moins de dégustants qu’à l’accoutumée même si, au final, on a pu rassembler près de quatre-vingts personnes pour goûter le menu. Ça ne se verra pas forcément à l’image mais ça reste très costaud comme organisation."

Pour certains chefs, des profils ont déjà le potentiel pour devenir Meilleur Ouvrier de France ou Bocuse d’Or parmi les plus jeunes. "Peut-être qu’ils n’iront pas au bout mais ça permet de se tester face à des gens au parcours différents, poursuit Rotenberg. C’est aussi une belle histoire, une mise en avant." Il ne reste plus qu’à savourer cette nouvelle aventure gustative qui, depuis 2010, a vraiment installé M6 à la table des chaînes les plus gourmandes. Et ce n’est pas Le Meilleur Boulanger de France et Le Meilleur Pâtissier qui vont contredire la réputation d’épicurienne de la chaîne. Allez, passons vite à table, il se fait faim.

Top Chef, demain à partir de 21 h 05 sur M6.