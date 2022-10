Tiphaine Daviot, l'actrice de la série "Détox", à l'affiche dans un film sur les agressions sexuelles au travail

Tiphaine Daviot est une sorte de caméléon, ce qui est plutôt drôle quand on sait que, petite, elle rêvait de devenir vétérinaire – "uniquement pour m’occuper des animaux pas malades", rigole-t-elle. Après des rôles tournés vers la comédie dans HP, Détox ou Visitors, et avant d’être à l’affiche de la série Les Randonneuses qui parlera du cancer du sein, la jeune actrice campe Roxane dans l’unitaire Boomerang. À l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes et les hommes sont plutôt bonnes, même si les plaisanteries en dessous de la ceinture ne sont pas rares. Un soir, Quentin (Bruno Salomone), l’un des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sortie de l’entreprise. Quentin est persuadé que Roxane est prête à céder à ses avances, qu’il lui suffira de faire le premier pas. Sauf que Roxane ne veut pas. Quentin ne la croit pas mais, quand il le comprend, il est malheureusement déjà allé trop loin.

Un film qui parle des agressions sexuelles au travail et qui traite le sujet avec un ton particulier, notamment par le biais de Corinne Masiero. Tiphaine Daviot, elle, est très juste et poignante sous les traits de Roxane.

Pourquoi avoir accepté ce projet?

C’est un sujet qui me touche dans la vie de tous les jours, et j’aimais bien le ton, cette forme de légèreté qui permet d’aborder ce sujet en prime time. On aborde cette zone grise dans le monde du travail où il y a une forme de masculinité omniprésente qu’il faut combattre. Comme dans la société, j’ai le sentiment que les choses évoluent.

La fiction permet-elle de faire bouger les lignes?

Oui, surtout sur une chaîne de service public à une heure de grande écoute. Avant d’être une actrice, je suis une téléspectatrice et on apprend beaucoup en regardant des films et des séries même si cela peut formater certaines choses. Il faut être ancré dans son temps, grandir avec son époque. C’est un film facile d’accès, avec de l’humour pour que l’on puisse se permettre d’aborder des sujets délicats, on y met du piquant, notamment par le personnage de Corinne Masiero. L’idée était de mettre à mal cette zone grise au travail, cette forme d’habitude malsaine qui règne depuis plusieurs années et à laquelle plus personne ne fait attention. Aujourd’hui, il y a des choses qui doivent cesser dans les rapports entre les hommes et les femmes.

Le point de départ du film est cette scène d’agression sexuelle de Bruno Salomone sur votre personnage. Comment l’avez-vous préparée?

Ce n’était pas facile, notamment en tant que femme. Il y avait un côté terrorisant. C’est une scène qui engage quelqu’un d’autre, on l’a beaucoup travaillé avec Bruno, que je connaissais, et le réalisateur Christian François. On a énormément échangé, pour savoir où on voulait aller, il fallait que l’on soit à l’aise dans cette forme de chorégraphie.

Comment s’est passé le tournage avec Corinne Masiero?

C’est quelqu’un de très vibrant sur ce genre de sujets, c’est une guerrière. Le personnage qu’elle interprète lui colle à la peau car c’est une cause qu’elle défend dans la vie de tous les jours. Elle a une manière très singulière de défendre cette cause et ça permet de dire des choses très piquantes avec son franc-parler.

Le film est très subtil dans sa manière de traiter le sujet, ce n’est pas manichéen...

Un violeur est souvent quelqu’un de l’entourage, ce n’est pas le mythe de la ruelle sombre. Avec le personnage de Bruno, il y a une forme de remise en question qui s’opère, on a travaillé sur le ressort de la mauvaise foi autour de son personnage, de la prise de conscience au fur et à mesure, j’ai trouvé ça très bien écrit.

Boomerang, ce mercredi, à 21h10, sur France 2. Le film sera suivi d’un débat en plateau présenté par Julian Bugier.