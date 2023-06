"The Seed", Warren Brown, "Until The Last Drop"... Voici le palmarès du 62e Festival de télévision de Monte-Carlo

Linda Purl a débuté sa carrière en jouant la petite amie de Fonzy dans la série "Happy Days". Aujourd’hui, l’actrice américaine, aperçue également dans "The Office", est en couple avec Bobby Ewing, personnage mythique de "Dallas", incarné par le légendaire Patrick Duffy, l’homme qui a porté sur ses épaules des séries cultes comme "L’Homme de l’Atlantide", "Notre belle famille" et, forcément, l’univers impitoyable de "Dallas".

Le couple s’est rencontré durant la crise sanitaire. Au Festival de TV de Monte-Carlo, Patrick Duffy et Linda Purl ont connu un franc succès, notamment auprès de la communauté du soap opera "Amour, gloire et beauté", puisque le duo a intégré le casting, Duffy en 2006 et Purl en 2022.

Monaco est le théâtre idéal pour se rendre compte de la puissance des soap operas. "Ce sont des séries qui ont une vraie proximité avec le public, qui est comme un ami, analyse Linda Purl. Ce genre de séries est comme un compagnon, on vous accompagne dans tous les moments de votre vie et les gens ne l’oublient pas."

Linda Purl et Patrick Duffy. Photo Franz Chavaroche.

"Dallas", l’héritage incroyable

Patrick Duffy, un habitué du Festival qu’il fréquente pour la cinquième fois, reste malgré tout très marqué par "Dallas": "Je suis fier de l’héritage laissé par la série. On m’interpelle encore aujourd’hui pour le rôle de Bobby Ewing. C’est un don d’avoir été au départ d’un tel projet. Je rencontre des jeunes qui n’étaient pas nés au début de la série et qui, aujourd’hui, découvrent le show sur Amazon Prime et ça me réchauffe le cœur. Il est évident que cette série a mis en place, de manière pérenne, une écriture différente, une manière d’entretenir le drame que l’on peut retrouver dans "Succession" et "Yellowstones" par exemple. C’est le signe que "Dallas" a été précurseur et c’est sans doute pour ça que tout le monde en parle encore aujourd’hui."

