Stéphane Plaza revient quotidiennement sur M6 avec Mieux chez soi

Chaque jour à 18h40, deux architectes, aidés par Stéphane Plaza, proposeront deux réponses à la problématique immobilière d’un client. Cela peut aller du projet de créer une suite parentale dans quinze mètres carrés à faire dormir deux enfants dans la même chambre tout en gardant leur intimité ou créer un espace nuit dans le salon ou, bien entendu, un lieu dédié au télétravail dans un petit deux-pièces.

Pour ce faire, M6 fait donc appel à l’agence "Mieux chez soi" qui comporte des architectes et des paysagistes chevronnés aux quatre coins de la France. Mais Stéphane Plaza pourra également compter sur quatre décoratrices, avec lesquelles il a l’habitude de travailler. On retrouvera donc Sophie Ferjani, Emmanuelle Rivassoux, Jessica Venancio et Caroline Keslassy. "Pour une fois, je vais tout faire pour ne pas vendre un bien immobilier, rigole Stéphane Plaza. On est là pour améliorer l’intérieur d’une personne. C’est une période propice pour améliorer le nid douillet des gens. Ce n’est que du plaisir, de la bonne humeur, du bien-être car on n’est pas obligé de déménager pour être heureux".

Pour tous les budgets

Niveau budget, l’émission va osciller sur des projets allant de 3000 à 55.000 euros. "On a tourné durant l’été 2020, rembobine Plaza. Les gens sortaient du premier confinement et se posaient beaucoup de questions sur l’aménagement intérieur, sur comment télétravailler chez soi, sur la famille, sur la cohésion". Au-delà de l’aménagement intérieur, il sera aussi question d’objets pour la décoration et de proposer aux clients deux visions différentes par rapport à leur souhait. Une émission qui ressemble vraiment à Stéphane Plaza. On rit, on passe un bon moment, on récolte les bonnes idées décorations et, pour une fois, on n’a pas forcément envie de déménager.

Mieux chez soi. Du lundi au vendredi, à 18h40, sur M6.