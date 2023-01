Stéphane De Groodt: "La série Lycée Toulouse-Lautrec aura une saison 2" sur TF1

Vu le succès rencontré par la série, il y aura donc une deuxième saison de Lycée Toulouse Lautrec sur TF1. Invité des déjeuners Cannes Radio/Nice-Matin au Bistrot des Anges du chef étoilé Bruno Oger (Le Cannet), le comédien Stéphane De Groodt, qui y incarne un prof, nous l’a révélé.

"C’est une magnifique série, adaptée de l’histoire vraie de la productrice qui a fréquenté ce lycée où la moitié des élèves sont handicapés, chacun étant parrainé par un élève « valide". Le scénario est très touchant, et je croyais d’abord qu’il était écrit pour Arte ou Canal, pas une chaîne grand public comme TF1. "

Qu’importe la chaîne, la confrontation avec les enfants, non comédiens, fut un choc.

"Quand j’ai commencé à tourner face à eux, j’ai pris une énorme claque en pleine figure. On a souvent tendance à ne voir que leur handicap alors qu’ils en tirent une grande richesse à l’intérieur, pour peu que l’on franchisse cette barrière. Désormais, je regarde autrement les personnes handicapées, et avec ces adolescents, je me suis mis à me moquer d’eux comme de n’importe qui, ce qui est très bon signe, d’autant plus qu’ils ont beaucoup d’autodérision."

Le tournage de la saison 2 débutera au printemps prochain. En attendant, Stéphane De Groodt, qui a réalisé son rêve de gosse (devenir pilote de courses et comédien, à l’image de Jean-Louis Trintignant qu’il admirait dans Un homme et une femme) monte sur la scène du théâtre Anthéa d’Antibes ce samedi soir à 20h30.

L’amitié, c’est la famille qu’on se choisit

Dans A la vie à la mort, une comédie dramatique au ton singulier, il est un quinquagénaire qui se retrouve avec deux vieux amis (Anne Benoit et Gilles Gaston-Dreyfus) à l’occasion d’un enterrement. L’occasion de faire le point sur ce qu’ils sont, ce qu’ils ont été, leur relation…

Une pièce coproduite par Anthéa, dont le directeur Daniel Benoin est également devenu un ami proche du comédien belge.

"L’amitié, c’est la famille qu’on se choisit, souligne Stéphane De Groodt. L’ami est précieux, c’est celui qui est au rendez-vous quand on en a besoin, sans qu’on ne lui demande rien. Savoir que ma meilleure amie est là, dans ma vie, ça n’a pas de prix"

Dans A la Vie à la mort, son personnage, angoissé par la mort, se réfugie dans l’enfance.

Et lui, dans la vraie vie? "Non, ce n’est pas trop mon cas en fait. Bien sûr, il y a des moments où on se réveille en pleine nuit, en se disant qu’on ne veut pas descendre un jour du carrousel, mais avec le temps, on l’accepte. Vous savez, on met une vie à mourir..."