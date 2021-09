RMC Story et France 3 reviennent ce lundi sur la tragédie de la tempête Alex

Une tragédie humaine sans précédent: 10 morts, 8 disparus, des maisons pulvérisées, des routes emportées par les eaux et des stigmates encore visibles aujourd’hui, près d’un an après le passage de la Tempête Alex dans les vallées des Alpes-Maritimes: la Vésubie, la Roya et la Tinée. Ce jour, France 3 PACA et RMC Story reviennent sur ce drame sans précédent, à travers des temps forts.

France 3 a choisi de consacrer son antenne, tout au long de la journée, au douloureux souvenir du 2 octobre 2020. La chaîne régionale commencera son marathon à 11h53 avec un direct depuis les lieux les plus impactés: Saint-Martin-Vésubie mais également à Breil-sur-Roya avec comme invité le maire de la commune, Sébastien Olharan. A midi, un journal spécial depuis Saint-Martin-Vésubie donnera la parole aux pompiers qui sont intervenus pendant que depuis Tende, le secrétaire général du secours populaire des Alpes-Maritimes, Jean Stellittano, évoquera l’élan de solidarité qui a vu le jour dans la foulée du drame. La chaîne diffusera d’ailleurs toute la semaine, dans sa case d’information du milieu de la journée, une pastille intitulée "Tempête Alex, 1 an après". A 17h, le maire de Saint-Martin-Vésubie, Ivan Mottet, ainsi que le préfet en charge de la reconstruction des zones sinistrées Xavier Pelletier prendront la parole autour du thème de la reconstruction. A 18h30, on abordera le thème du dérèglement climatique puis, à 18h53, l’édition locale de Nice sera consacrée à la gestion de l’après tempête par Nice et son agglomération. Dès 19h, enfin, des témoignages et reportages au cœur des familles des victimes ainsi qu’un point sur la situation actuelle, notamment avec le maire de Tende, Jean-Pierre Vassalo.

Tenter de comprendre

De son côté, RMC Story consacrera son émission du soir Lundi catastrophe à la tempête Alex également. Le documentaire de 50 minutes, riche en archives et bien documenté, reviendra sur les tragiques événements d’octobre 2020. Ou comment une tempête qui déferle sur les côtes bretonnes va devenir mortelle dans le département des Alpes-Maritimes. Comment la tempête a-t-elle agi sur une si grande distance? Quels facteurs climatiques et topographiques ont accentué le phénomène? Pourquoi de nombreux habitants ont-ils été pris de court? Experts, rescapés et services de secours racontent l’incroyable déluge qui s’est abattu sur eux ce jour-là. RMC Story s’efforce de comprendre la genèse de la tempête avec des explications scientifiques. Ainsi, Philippe Arbogast et Aurélien Ribes de Météo France, l’hydrologue Pierre Brigode, maître de conférences à l’Université Côte d’Azur mais également le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez reviendront avec précision sur les événements tragiques. Des témoignages factuels auxquels il faudra en ajouter d’autres, notamment celui de ce couple de La Colmiane qui se retrouve séparé durant la nuit de la tempête puisque le réseau de communication a littéralement sauté. Ce n’est que le lendemain que la jeune mère de famille, bloquée sur la route durant la nuit, retrouvera son époux et leurs deux enfants, au cœur du village. Benoît Ringot, pilote d’hélicoptère, est lui aussi poignant dans ce documentaire. Habitué de la région, il est l’un des premiers à survoler la zone le lendemain matin et à sa grande stupéfaction, il ne reconnaît plus rien...

Pour les pompiers au sol, c’est une véritable "bombe météorologique" qui s’est abattue sur les vallées. C’est l’équivalent de 40 fois la capacité du lac d’Annecy qui s’écoule dans le secteur. Au plus fort de la tempête, il tombait 90 mm d’eau par heure. Une année de précipitation en une journée. Des images difficiles mais nécessaires pour se souvenir.

Hors de contrôle, la tempête Alex, ce lundi soir à 21h05 sur RMC Story.

Journée spéciale sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur à partir de 11h53.