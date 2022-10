Retour de la "Star Ac" ce samedi soir sur TF1: parmi les 13 candidats, Carla, une Antiboise motivée comme jamais

Nikos Aliagas, le château de Dammarie-les-Lys, les prime-time musicaux du samedi soir, les professeurs... Oui, la Star Academy est bel et bien de retour sur TF1, dix ans après sa dernière diffusion. L’émission phare qui a sacré Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal ou encore Élodie Frégé fait peau neuve avec un nouveau directeur, Michael Goldman, fils de, et un parrain prestigieux: Robbie Williams.

Sur la ligne de départ, ils sont treize dont Carla, 23 ans, une Antiboise très liée à Golfe-Juan. Son truc, c’est la danse avant tout, elle qui a fait ses classes au sein de l’école de danse de Jamel Nabili, à Antibes, jusqu’à ses 18 ans.

Après deux ans au Cours Florent pour une formation en comédie musicale, Carla vit enfin de sa passion, puisqu’elle a participé à l’aventure musicale Ghost, au Théâtre Mogador à Paris, avant d’intégrer l’aventure Les Producteurs au Théâtre de Paris. Ce samedi soir, ce sont les caméras de TF1 qui la fixeront pour ses grands débuts à la Star Academy.

Pourquoi tenter l’aventure de la Star Academy?

J’ai envie de vivre cette expérience enrichissante, pouvoir faire de la danse et du chant sur un plateau mythique, en prime time sur TF1, tout en recevant des cours. Et puis, vivre cette expérience avec douze autres candidats, tout ça est stimulant.

Qu’est-ce que ça représente, pour vous, la Star Academy?

Je regardais les dernières saisons avec ma grand-mère, c’est un programme qui a bercé mon enfance. Et puis, j’ai toujours rêvé de chanter et de danser, j’ai toujours voulu être sur une scène.

Comment vous sentez-vous; à quelques heures de la grande première?

J’ai du mal à réaliser que je vais faire un prime time sur TF1, rien que cette phrase est bizarre (rires). Il y a du stress, on dort peu, mais c’est le début d’une aventure, un saut dans l’inconnu, c’est un mélange de plein de sentiments. On sait aussi que Robbie Williams sera sur scène avec nous, c’est incroyable. Il faut profiter de chaque moment.

Quel est votre univers?

En danse, je suis très branchée hip-hop, street jazz. En chant j’aime la pop RNB, je suis une très grande fan de Rihanna, qui est une réelle source d’inspiration pour moi.

Le fait d’avoir déjà fait de la scène à Paris est-il un avantage pour vous?

Sans doute, je connais l’effet d’une scène, d’un show, d’un spectacle mais, en revanche, je ne connais pas la pression des caméras et du direct, ça va être la grande découverte.

Quel est votre objectif?

De rester le plus longtemps possible dans l’aventure et de prendre du plaisir à chaque instant. On a tous envie de gagner, d’aller au bout, mais l’émission est aussi un accélérateur de vie avec une exposition médiatique rare. Il faut en avoir conscience, surtout pour l’après. Lors de la dernière saison, les réseaux sociaux n’étaient pas aussi omniprésents qu’en 2022, il faudra s’adapter.

Vivre un mois coupé du monde, comment s’y prépare-t-on?

C’est l’inconnu (rires). Je suis d’une génération ultra-connectée, notamment avec les réseaux sociaux et les portables. Mais c’est aussi une opportunité de vivre plusieurs semaines en étant déconnecté du monde virtuel, c’est une bonne chose.

Idéalement, avec qui aimeriez-vous chanter sur un prime?

The Weeknd, c’est typiquement mon univers. Ou Dua Lipa en artiste féminine, car Rihanna ne chante plus.

La chanson qui vous représente le plus?

Là, tout de suite, Wasting My Young Years de London Grammar.

>> Star Academy, ce samedi à 21h10, en direct sur TF1.