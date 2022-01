Qui veut être mon associé? La deuxième saison débarque sur M6

La télévision a toujours été un tremplin utile, que ce soit pour les chanteurs, les artistes, les danseurs, les apprentis cuisiniers ou autre. M6, qui a souvent été pionnière en matière de tremplin, a innové avec l’entreprenariat et son émission Qui veut être mon associé? Une première saison innovante, qui permettait de valoriser l’initiative, l’innovation et d’apporter une alternative au développement de bonnes idées et projets novateurs. La deuxième arrive ce mercredi soir sur M6.

Des nouveaux investisseurs

Toujours présenté par Xavier Domergue, le concept n’a pas changé. Des passionnés de tout âge se présentent face à des investisseurs potentiels en leur présentant leur idée, leur objet, leur service, leur commerce. Certains en vivent déjà quand d’autres ont encore besoin de conseils pour sauter le pas.



Ce qu’ils demandent aux investisseurs? Un accompagnement. Des conseils, bien entendu, mais également un financement en échange de parts dans la société. Ils vont avoir quelques minutes pour convaincre les investisseurs de s’associer avec eux. Des minutes souvent décisives car, au-delà d’exposer leur création, ils parlent d’eux. De leurs parcours. De leurs états d’esprit. De leurs doutes. De leurs peines. De leurs envies. De leurs vies.

Au niveau des investisseurs, on retrouvera trois visages de la première saison: Delphine André, présidente du Groupe Charles André, Eric Larchevêque, le fondateur de Ledger, et Marc Simoncini, le fondateur d’Angell.

Mais l’émission accueillera également de nouveaux visages dans le rang des investisseurs: Anthony Bourbon, le fondateur de Feed, Sophie Mechaly, fondatrice de Paul & Joe, Jean-Pierre Nadir, fondateur du portail FairMoove.fr et Isabelle Weill, présidente de IWCorp.

Ils auront la lourde responsabilité d’écouter et de se lancer dans des surenchères entre eux, car ils sont entrepreneurs dans l’âme, pour tenter d’aider des candidats. Parmi eux, des projets atypiques comme celui de Damian et Antoine, deux Vendéens qui ont créé BOB, un minilave-vaisselle autonome, le plus compact du marché.



Mais aussi Nathalie et Caroline, deux sœurs originaires de Paca, fondatrices d’une start-up artistique qui permet de créer une galerie 100% en ligne qui propose de remettre au goût du jour une technique de la Renaissance: le portrait à la commande.



Ainsi qu’Eva, une mère de famille qui a conçu son premier souvenir 100% made in France: un kit pour reproduire la baguette française, soi-même, partout dans le monde.

Concours Lépine ou La France a un incroyable talent

Quelque part entre le Concours Lépine et La France a un incroyable talent, l’émission est une vraie belle découverte en raison de la personnalité et du verbe des investisseurs, qui n’hésitent pas à se taquiner, mais aussi par les histoires humaines des entrepreneurs qui, souvent, cachent des histoires privées prenantes, puissantes, sincères et authentiques. Ce sont des mères, des pères, des maris, des femmes avant tout. Et ça se ressent. D’autant plus en cette période de crise sanitaire, puisque 36% des étudiants souhaiteraient créer leur propre entreprise.

En 2020, malgré la crise, on a compté plus de 840.000 créations d’entreprises, soit 4% de plus qu’en 2019. Une vague sur laquelle M6 veut surfer tout en aidant au mieux ces nouveaux entrepreneurs, car le taux de faillite est de 40% pour une start-up non accompagnée... et de 20% quand elle est accompagnée. De quoi donner lieu à de belles associations entre entrepreneurs et investisseurs.

Qui veut être mon associé? Ce mercredi soir à partir de 21h05, sur M6.