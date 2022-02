Qui est Laurent Jacquet, le "Monsieur bricolage" de la nouvelle émission de M6?

En 2020, confinement oblige, le budget annuel pour les travaux des Français a augmenté de 50%, pour atteindre 15.000 euros.

Bloqués chez eux, beaucoup de concitoyens se sont enfin lancés dans des rénovations prévues de longue date, conscients de l’importance de se sentir bien à la maison. Sauf que tout le monde ne s’improvise pas bricoleur et que certains chantiers demandent un vrai savoir-faire.

C’est là qu’intervient Laurent Jacquet, nouveau visage de M6 avec l’émission Mission travaux, ma maison est un chantier, dont la première est diffusée ce mardi soir.

Entouré d’experts, l’artisan polyvalent intervient chez des particuliers qui n’arrivent pas à finir leur chantier.

Conseils précieux, pédagogie, coup de pouce et bienveillance, Laurent et son équipe vont permettre à ces bricoleurs amateurs de finir leur projet dans la bonne humeur.

Comment un artisan se retrouve devant les caméras?

J’avais l’habitude de faire des vidéos sur YouTube pour expliquer mon métier [295.000 abonnés sur sa chaîne, ndlr] et M6m’a contacté pour savoir si ce que je faisais sur les réseaux sociaux pouvait être décliné dans une émission. Je voulais avant tout valoriser l’artisanat, partager mes connaissances. La télévision avait déjà sauvé la cuisine avec ses différentes émissions, je me suis dit que si, à terme, on peut montrer que l’artisanat existe toujours, c’est fabuleux. Tout le monde connaît l’artisanat mais ce sont des professions qui ne sont pas assez valorisées alors que ce sont des métiers d’avenir et qui recrutent. On peut partir de rien et devenir chef d’entreprise. J’en avais assez du cliché qui fait passer l’artisanat pour une voie de garage.

On a aussi le sentiment que le confinement a accéléré l’envie des Français de tout changer chez eux.

Clairement. Les gens ont eu envie de faire des travaux chez eux, ça allait de pair avec une quête de sens, assez personnelle, pour beaucoup. Si on se met à bricoler et qu’on arrive à faire un bureau à notre enfant à partir d’une planche de bois, il y a un sentiment de fierté. Le bricolage donne du sens, comme le jardinage, car on a créé quelque chose.

Quelle est la difficulté de faire des travaux devant une caméra?

Quand on filme, on met trois fois plus de temps à faire un chantier (rires). Mais pour le reste, c’est la même chose, c’est notre quotidien.

Quelles sont les particularités des deux familles que vous aidez dans ce premier numéro?

Tous les chantiers sont différents mais on voulait surtout aider des gens qui étaient déjà dans un processus d’auto-rénovation. Des familles qui avaient déjà fait l’effort de se lancer mais qui se trouvaient bloquées à un moment donné. On s’est surtout intéressé à des vrais travaux, pas du rafraîchissement. Notre but est de les aider à retrouver l’énergie qu’ils avaient au début de leur projet. Pour ça, on fait une sorte de bilan, on identifie la manière dont on va pouvoir les remettre sur les rails, il y a une grosse part de motivation dans notre intervention. La dimension humaine est fondamentale, on les conseille, on les forme pour qu’ils puissent, ensuite, continuer seuls. Un peu comme Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine.

Quelles sont les pièces stratégiques lors d’une rénovation?

La salle de bains et la cuisine car ce sont des pièces techniques qui regroupent des centaines de compétences et des corps de métiers différents. La salle de bains est la pièce la plus technique d’une maison. Mais une chambre peut être une pièce stratégique si vous arrivez dans un logement où un couple n’a pas de chambre à coucher par exemple. C’est ce que je préfère dans la rénovation, trouver des solutions. La rénovation, qui représente 99% de mon métier, c’est être constamment confronté à des moutons à cinq pattes. Un vrai artisan s’adapte en permanence.

Quel est votre parcours?

J’ai toujours aimé bricoler et, petit, j’ai fait un stage chez un plombier qui m’a donné le virus. Et à 23 ans, j’étais à mon compte. Je suis polyvalent mais j’ai une formation en plomberie-chauffagiste. C’est un métier où on apprend tous les jours. Je suis un amoureux du patrimoine alors quand vous tombez sur une maison de 1904 qu’il faut rénover, ça me fascine. Plus de cent ans et pas une fissure, ça force le respect.

Mission travaux, ma maison est un chantier, ce mardi, à partir de 21h10, sur M6.