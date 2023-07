"Je suis une dentiste fraîchement diplômée": qui est Adélina Blanc, sacrée Miss Provence 2023 à Saint-Raphaël?

C’est devant plus d’un millier de spectateurs à Saint-Raphaël, qu’Adélina Blanc a remporté le titre de Miss Provence, ce jeudi 27 juillet, parmi 14 candidates. Cette jeune dentiste de 25 ans, originaire d’Eyragues (Bouches-du-Rhône), représentera la région à l’élection nationale qui se déroulera le 16 décembre prochain à Dijon. Une consécration aux côtés de Chana Goyons, Miss Provence 2022 et d‘Indira Ampiot, Miss France 2023. Celles-ci seront de nouveau présentes dans le département, pour l’élection Miss Côte d’Azur 2023, ce dimanche 30 juillet aux arènes de Fréjus. En attendant les phases nationales, nous avons rencontré avec la toute nouvelle Miss Provence.

Cela vous fait quoi d’être devenue Miss Provence 2023?

Je suis très reconnaissante. Le public était incroyable et le spectacle divin. Je n’ai pas tout de suite réalisé. Je me rends petit à petit compte de la chance que j’ai d’être dans cette aventure Miss France. Je suis sur un petit nuage. Je me prépare déjà pour la suite et surtout je compte profiter de chaque instant.

Qu’avez-vous ressenti en recevant la couronne?

Tout s’est enchaîné rapidement. Lorsque les finalistes ont été annoncées, je commençais à perdre espoir car j’ai été la dernière appelée. Lorsqu’il ne restait plus que la première dauphine, Violette Windal, et moi-même, nous étions très émues, dans un moment de partage et de soutien. À l’annonce de mon nom, je n’ai pas su quoi faire durant un très court instant et les larmes ont commencé à monter. Mais je me suis vite reprise pour la suite de la soirée, avec les interviews, etc. J’ai pu relâcher la pression après et me rendre compte de mon énorme chance.

Quelle a été la réaction de vos proches?

Ça les a chamboulés, particulièrement ma maman et ma sœur, elles étaient très contentes et très fières. Ce sont des femmes actives, tournées vers le travail et elles trouvent ça intéressant que je puisse faire une parenthèse comme celle-ci.

Qu’est-ce qui a pu faire la différence selon vous?

Je n’ai pas la prétention de dire que j’ai tout fait parfaitement mais mon point fort est, je pense, ma motivation. Je suis quelqu’un de plutôt sûr de moi et d’ultra motivé. J’ai donné le meilleur de moi-même dans toutes les répétitions et essayé de transmettre cela au jury.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce concours?

Miss France a pas mal évolué et le concours est devenu très intéressant. Les personnes qui nous accompagnent sont bienveillantes. Nous ne sommes pas embrigadées dans quelque chose qui tourne uniquement sur le physique. Il faut aussi répondre à la presse, etc. c’est enrichissant. Même si on est épanouie dans sa vie professionnelle, le fait de concourir à Miss France apporte plein d’opportunités.

Vous êtes au départ dentiste de métier.

Je suis une dentiste fraîchement diplômée (elle sourit). Je suis déjà dans la vie active, ça apporte une certaine maturité et ça a pu jouer dans mon élection. J’ai quelques obligations professionnelles à tenir mais je vais rapidement diminuer mon activité pour me consacrer à Miss France. Je m’étais déjà préparé au cas où en amont, en faisant pas mal d’heures supplémentaires! (rires).

En dehors de votre métier, quelles sont vos passions?

Le sport. J’ai pu pratiquer le tennis, la danse ou l’équitation. Je n’ai pas fait de grandes compétitions mais j’ai cherché à apprendre des choses différentes pour me challenger. C’est ce que j’ai expliqué dans mon discours: lorsque je fais quelque chose que j’aime, j’y vais à fond.

Que répondez-vous à ceux qui critiquent ce genre de concours?

Les critiques, il y en aura toujours, que ce soit sur Miss France, sur notre physique, ou sur ce que nous allons dire ou faire. C’est justement pour cela qu’il faut être bien entourée. Je n’ai pas encore eu de critiques mais j’imagine que c’est inévitable d’en recevoir. Mais j’avancerais avec les gens qui m’entourent. J’ai pu compter sur leur soutien depuis l’envoi de cette fameuse candidature et je les remercie tous les jours.

Vous êtes originaire d’Eyragues dans les Bouches-du-Rhône. Connaissez-vous déjà les autres départements dont vous êtes aujourd’hui la représentante?

Bien sûr, je connais pas mal la région. Quand on habite un village éloigné de la mer, ça motive à bouger (rires), que ce soit le long de la Côte d’Azur ou de la Camargue. Je n’avais pas la chance de connaître Saint-Raphaël qui est une ville extraordinaire, très typée provençale. J’aimerais découvrir durant cette année, de nombreux villages de notre région. C’est l’un des avantages de Miss France. On est jamais à court de connaissance sur notre culture et notre région, il y a toujours des choses à découvrir.