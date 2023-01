Qu’est-ce qu’on regarde à la télé ce soir? "Balthazar" tire sa révérence ce jeudi sur TF1

Balthazar prépare son clap de fin. Six épisodes et il faudra dire au revoir, définitivement, à Balthazar, la série de TF1 incarnée par Tomer Sisley et dans laquelle l’acteur de Largo Winch campe un médecin légiste aussi doué qu’insaisissable.

Pour cette ultime saison, tous les membres de l’équipe doivent faire face aux conséquences de leurs actes.

Balthazar, recherché par toutes les polices de France, est en cavale dans un lieu inattendu. Camille (Constance Labbé), Delgado (Yannig Samot) et Olivia (Caterina Murino) ont été mis à pied et se morfondent. Eddy (Côme Levin) et Fatim (Philypa Phœnix) gèrent tant bien que mal l’institut médico-légal et Maya (Leslie Medina), toujours en prison, a accouché de l’enfant de Balthazar. Quant à Alexandre, le frère de Balthazar et son pire ennemi, il n’a pas dit son dernier mot... Mais l’irruption d’un tueur particulièrement diabolique force Balthazar à sortir de sa cachette. Pour le pire, certes. Mais aussi pour le meilleur...

Entre 5,5 et 6,4 millions de téléspectateurs en moyenne

Une fin en apothéose pour cette série lancée en 2018, qui a permis à Tomer Sisley de s’éclater dans ce rôle très apprécié du public, puisque les quatre premières saisons ont oscillé entre 5,5 et 6,4 millions de téléspectateurs. Même le départ, après trois saisons, de l’actrice Hélène de Fougerolles, remplacée par Constance Labbé, n’a pas eu de conséquences sur le déroulement de la série ou son intrigue. Reste maintenant le plus délicat: réussir sa sortie et clôturer une série populaire, qui a passionné les foules.

Avec Balthazar, Tomer Sisley a prouvé qu’il pouvait tenir un rôle récurrent en tête d’affiche d’une série sur TF1. Sa récente performance dans Vortex, la nouvelle série phare de France 2, confirme que l’acteur est capable de porter un projet d’envergure sur ses épaules. Mais comme souvent dans la vie, toutes les bonnes choses ont une fin.

>> Balthazar, ce jeudi 19 janvier à 21h10 sur TF1.