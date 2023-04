Qu’est-ce qu’on regarde à la télé ce soir?

Paramount+

"George & Tammy", l’amour fou

Série de six épisodes inspirée du livre "The Three Of Us: Growing Up with Tammy and George", écrit par Tammy Wynette elle-même et sa fille Georgette Jones... Une création dans laquelle Jessica Chastain et Michael Shannon prêtent leurs traits à un couple emblématique de la musique country américaine: Tammy Wynette et George Jones, dont la relation compliquée mais durable a inspiré des chansons mythiques. Avec plus de trente tubes country numéro 1 à eux deux, dont les duos "We’re Gonna Hold On", "Golden Ring" et "Near You", l’héritage de George et Tammy, tant sur le plan musical que romantique, reste l’une des plus grandes histoires jamais racontées. Deux personnages mythiques. Frank Sinatra en personne décrivait George Jones comme "le meilleur chanteur blanc".

George Jones et sa part d’ombre

Tammy Wynette, considérée comme la "première dame de la musique country", a abordé dans ses textes des sujets concrets tels que la solitude, le divorce et les déconvenues amoureuses. La chanson la plus connue de Wynette, "Stand By Your Man", est l’un des singles country les plus vendus par une artiste féminine. Mais ce duo, très médiatique, a aussi une part d’ombre, notamment en raison de l’alcoolisme de George. Le couple, qui se marie en 1969, divorcera en 1975 du fait des trop nombreuses dépendances de George. Ses tendances autodestructrices l’amenèrent aux portes de la mort et le firent enfermer dans un hôpital psychiatrique à la fin des années 1970. Pire, il manquait tellement de concerts qu’ils ne purent s’empêcher de l’affubler du surnom "No-Show Jones". Tammy a disparu en 1998, George, lui, est décédé en 2013. Cette série est une plongée incroyable dans leur univers avec deux acteurs majeurs entourés d’un casting de seconds rôles formidable: Steve Zahn, Tim Blake Nelson, Kelly McCormack et Katy Mixon.

"George & Tammy", disponible sur Paramount+.

(DR)

M6

"Les Bodin’s" en direct sur M6

Le phénomène créé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, qui ont fondé le couple burlesque des "Bodin’s", est de retour sur M6 avec une captation en direct de leur dernier spectacle. Sur scène, c’est une vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, Maria Bodin (Vincent Dubois), et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet), vieux garçon débonnaire et naïf, qui donnent la réplique à six autres comédiens (le facteur, la maréchaussée, le contrôleur sanitaire, l’infirmière et surtout Julie, leur petite-nièce de la ville). Entourés de chiens, poules, coqs, lapins, chèvres, ânes et cochons... Ce jeudi soir, c’est depuis le Zénith de Nantes que le spectacle sera diffusé en direct. Un spectacle suivi d’un documentaire inédit, "La Grande Histoire des Bodin’s" à partir de 23h25.

> "Les Bodin’s grandeur nature", ce jeudi à 21h10, sur M6.

(DR)

Arte

"Lost Luggage"

Six mois après les attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris, la Belgique était frappée, le 22 mars 2016, par une série d’attentats au sein de son aéroport mais également son métro, des attaques à la bombe qui feront 32 morts dont 3 kamikazes. Ces événements tragiques sont au cœur de la nouvelle série proposée par Arte, "Lost Luggage", qui nous emmène dans les pas de Samira Laroussa, jeune inspectrice affectée à la sécurité de l’aéroport de Bruxelles dix jours après les faits. Sa mission? Restituer les bagages et effets personnels abandonnés dans le hall des départs. Samira, elle-même témoin du drame, est enceinte et devient rapidement une consolatrice dévouée auprès des familles de victimes. Interprétée par la chanteuse de rock Lara Chedraoui, l’héroïne tait ses propres blessures jusqu’à s’oublier elle-même dans une implacable fuite en avant. Une série bouleversante de six épisodes créée par Tiny Bertels.

> "Lost Luggage", ce jeudi à 20h55, sur Arte.

(DR)

Netflix

"Sweeth Tooth"

Deuxième saison de la série fantastique "Sweet Tooth" portée par le jeune acteur Christian Convery qui campe un être hybride, mi-humain, mi-cerf, dans un futur post-apocalyptique dans lequel un virus a décidé les humains. Dans ce contexte, un père et son fils mutant survivent paisiblement cachés pendant dix ans, loin du chaos provoqué par l’effondrement de la société. Cependant, une série d’évènements pousse l’enfant à partir à la découverte d’un monde hostile où les hybrides sont pourchassés. Dans cette deuxième saison, Gus et ses congénères hybrides sont retenus prisonniers par les Derniers hommes qui se servent d’eux comme cobayes pour trouver un remède au Fléau. Afin de sauver ses amis, Gus devra puiser en lui de nouvelles forces alors qu’il cherche à découvrir l’origine du Grand Effondrement. La production exécutive de la série, inspirée de la saga DC Comics de Jeff Lemir, est confiée notamment à un certain Robert Downey Jr. Cette deuxième saison, comme la première, comporte huit épisodes.

> "Sweeth Tooth", disponible sur Netflix.