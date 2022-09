On est amoureux aussi quand on est trisomique: "J’irai au bout de mes rêves", de la Varoise Stéphanie Pillonca, à ne pas rater ce soir sur M6

Antoine (Samuel Allain Abitbol, qui a joué dans Plus belle la vie et Un si grand soleil) est un jeune homme trisomique qui vit avec son père (Guillaume de Tonquédec, vu dans Le Prénom et Fais pas ci, fais pas ça).

Il mène une vie aussi normale que possible: il va à la salle de sport, où il s’entraîne avec ses copains (l’excellent Djanis Bouzyani, vu dans I Love America sur Prime Vidéo, et le colossal kickboxeur Jérôme Le Banner), et travaille dans le CDI d’un lycée, où il rencontre Bianca (Camille Lou, de Je te promets), dont il tombe amoureux.

Comment, alors que tout son entourage s’efforce de lui permettre de vivre tout ce qu’il y a de plus normal, va-t-il pouvoir accéder à l’amour? Va-t-il lui aussi pouvoir vivre une belle histoire comme dans les comédies romantiques qu’il adore regarder avec la compagne de son père (Cristiana Reali)?

Basé sur des témoignages

On ne prendra pas trop de risque en disant que le sujet était casse-gueule. Jusqu’où peut aller la normalité que l’on a légitimement envie d’offrir à son enfant lorsque celui-ci est né différent? À quel moment arrête-t-on de donner dans les bons sentiments pour faire face à la réalité?

Stéphanie Pillonca tire sur le fil des bonnes intentions pour voir jusqu’où elles peuvent nous mener. Le genre de ficelle qui plaît chez M6. "C’était une évidence absolue d’accompagner encore Stéphanie, après Apprendre à t’aimer. Elle incarne absolument nos valeurs", glisse Quentin de Revel, directeur fiction de la chaîne.

Apprendre à t’aimer, c’était l’histoire d’un jeune couple, qui accueille son premier enfant, porteur de trisomie 21. Également réalisé par Stéphanie Pillonca, ce téléfilm avait remporté un vif succès d’audience sur la sixième chaîne. De quoi leur donner envie poursuivre sur ce sujet.

Une continuité que la Varoise a trouvée tout naturellement: "On l’a écrit avec les associations, les familles. Quand Apprendre à t’aimer est sorti, on m’a dit : “C’est super de parler quand ils sont petits, mais il faut aussi parler d’eux quand ils sont adultes". Cette histoire n’est pas sortie de ma tête comme ça. J’en avais envie, mais ce sont les familles qui nous ont raconté leurs aventures. Cette histoire, c’est la somme de plein de témoignages."