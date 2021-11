"On a tous des soucis avec nos enfants", Super Nanny en forme et de retour sur TFX

Un concept simple mais qui a fait ses preuves. Des parents débordés par leur progéniture, qui se posent de nombreuses questions sur le vivre ensemble au sein d’un même foyer et qui aimeraient garder le plaisir de la complicité avec leurs enfants. Quand la situation bascule et que le quotidien des parents devient ingérable, une seule solution s’impose: faire appel à Super Nanny. Avec plus de vingt ans d’expérience, Sylvie Jenaly, gouvernante au service de familles royales et de personnalités, est là pour apporter une nouvelle harmonie dans les familles, expliquer ce qui ne fonctionne pas, apaiser les tensions, et proposer des solutions aux parents débordés. TFX célèbre son grand retour sur les antennes ce mercredi soir.

Comment gère-t-on l’arrivée dans une famille qui fait appel à vous?

Je suis de nature positive, je suis là pour trouver une solution qui correspond aux besoins de la famille. Je dois m’adapter aux problématiques de chacun, des parents, du couple, des enfants. Pour cette nouvelle saison, quand je suis arrivée le premier jour, j’avais vraiment le sentiment que les deux parents vivaient en collocation. La maman s’occupait des grandes, qui venaient d’une précédente union, et le père ne s’occupait que du petit dernier, issu de leur couple. C’était déséquilibré.

Quelle est votre méthode?

Je commence toujours par deux jours d’observation durant lesquels je n’interviens pas. J’ai besoin de comprendre qui ils sont et ainsi trouver des solutions adaptées à leurs problématiques. On ne sort pas de la maternité avec un manuel du parfait parent, on a tous des soucis avec nos enfants. Durant mon observation, j’ai absolument besoin de comprendre leurs fonctionnements au quotidien, je m’imprègne de leur vie pour mieux les aider.

Vous rentrez dans leur quotidien, ce n’est pas facile pour eux...

C’est une décision de leur part de faire appel à mes services. Ils ont essayé d’autres méthodes avant. C’est aussi la force de Super Nanny: je rentre dans leur maison, dans leur vie, dans leur quotidien. Mon but, au-delà de les aider, est de dédramatiser la situation également. Ils ont besoin d’entendre qu’il n’y a rien de grave, que les enfants sont en bonne santé.

Avez-vous vu des problématiques nouvelles apparaître?

Avec la crise sanitaire, tout ce qui est lié au télétravail et aux écrans est plus présent qu’avant. Je me suis retrouvée face à des parents qui devaient assumer leur travail tout en gérant leur foyer et les enfants. Ce sont des situations très complexes à gérer.

Gardez-vous contact avec les familles?

On est toujours en contact, on se donne des nouvelles régulièrement et quand il y a un petit couac, ils reviennent de nouveau auprès de moi et on en parle, on s’entraide et ça marche car je les connais. Il y a un vrai lien qui se crée durant le tournage et les séparations sont souvent difficiles. Mais je dois couper le cordon avec eux, c’est aussi le but de l’émission, que ça marche quand je ne suis pas là.

Est-ce que vous vous êtes déjà sentie démunie devant une famille?

Jamais. Je me le refuse. Je suis là, je dois leur apporter une solution. Cette solution est toujours adaptée car il n’y a pas de recettes miracles.

Quel est votre atout?

Je dédramatise. Ça marche à tous les coups. Adoucir les choses, se parler calmement et prendre de la hauteur, c’est indispensable. Bien souvent, les parents sont tellement impliqués qu’ils sont incapables de prendre du recul et de se dire que rien n’est grave au fond. Quand vous êtes perdus, tout vous semble grave... Avec l’expérience, j’ai appris à ne pas trop m’investir émotionnellement, il faut savoir garder une distance de sécurité sinon vous prenez toute la misère du monde et c’est difficile de s’en sortir. On en sort brisé sinon... Je fais mon travail avec un œil averti.

Quel genre de grand-mère et de mère êtes-vous, du coup?

Je suis plus patiente que durant l’émission surtout (rires). La patience, c’est la clé de la réussite avec les enfants. Ce ne sont pas des machines que l’on peut débrancher quand ça nous arrange. Ce sont des humains et c’est ce qui donne au rapport que l’on a avec les enfants une forme de magie, c’est constamment différent et c’est chouette.

Super Nanny. Ce mercredi soir à 21h05, sur TFX.