Canneseries: "Ma sœur m’a recommandé "HPI" avec Audrey Fleurot"... A la rencontre de Morfydd Clark, l'actrice de la série la plus chère de l'histoire "Le seigneur des anneaux"

Quatre cent soixante-cinq millions de dollars de budget pour la saison, près de 60 millions de dollars par épisode, la première saison du "Seigneur des anneaux: Les anneaux du pouvoir" est la série la plus onéreuse de l’histoire. Autrement dit, Amazon n’a pas regardé à la dépense quand il a fallu porter à l’écran l'univers de J.R.R. Tolkien pour plusieurs saisons.

La première, diffusée en septembre 2022, fut un carton planétaire. Un succès que l’on doit beaucoup à son héroïne principale, Galadriel, personnage joué par Cate Blanchett dans la trilogie de Peter Jackson. Pour la série, c’est la jeune actrice galloise Morfydd Clark qui a dû apprendre à manier l’épée et la langue des elfes pour s’emparer du rôle.

Devenir l’actrice principale de LA série de 2022, c’est un peu passer dans une autre dimension. C’est exactement ce qui arrive à Morfydd Clark qui a reçu, en ouverture de Canneseries, le Madame Figaro Rising Star Award, un prix qui récompense une actrice émergente. Au lendemain de la réception de son prix, l’actrice nous a reçus dans sa chambre du Marriott, avec vue sur la Croisette, afin d’évoquer ce changement de statut. Et oui, Morfydd Clark est rentrée dans la cour des très grandes.

Que représente ce prix pour vous?

Quand j’ai appris que j’allais recevoir ce prix, j’étais hors de contrôle car nous, les Britanniques, dès que l’on reçoit un honneur de la part d’un Festival en France, on devient un peu fou et surexcité (rires). Être ici, c’est encore plus intense au final. C’est un festival chaleureux, avec beaucoup d’amour et de passion, je suis très honorée.

Que représente Cannes, pour vous?

C’est un peu du niveau de la fantaisie qui entoure "Le Seigneur des anneaux", c’est de la magie, la montée des marches, le pink carpet... C’est incroyable, en tant qu’actrice, d’être ici. Ce n’est pas facile à réaliser ni à décrire.

Vous êtes Galadriel, le personnage le plus important de la série la plus onéreuse de l’histoire, comment le vivez-vous?

C’est stressant car je suis stressée par tout dans la vie. C’est une vraie pression d’incarner un personnage aussi marquant et attendu par le monde entier. J’ai mis du temps à réaliser tout ce que représentait la série, son impact. Nous avons tourné en Nouvelle-Zélande durant la pandémie, c’était assez calme du coup, il y avait un vrai décalage avec l’immensité du projet.

La série est sortie en même temps que "House of the Dragon", un sérieux concurrent, comment avez-vous vécu ce moment?

J’ai adoré "House of the Dragon" car je suis une fan de "Game of Thrones", mais c’était assez rigolo de voir les deux shows sortir en même temps, mes amis n’osaient pas me dire qu’ils aimaient "House of the Dragon" (rires). J’ai toujours du mal à me regarder à l’écran, j’ai un moment de recul à chaque fois que j’apparais mais j’ai beaucoup aimé les nains de l’univers du "Seigneur des anneaux".

Qu’avez-vous en commun avec Galadriel?

Je me trouve pas mal de points communs avec les elfes alors que j’ai comme un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et cela m’a demandé beaucoup d’efforts de jouer un tel personnage au final. Ce n’est pas facile d’incarner un personnage fantastique, qui n’est pas vraiment un personnage humain. Mais le scénario était si bien fait, le casting si parfait, que tout semblait naturel.

Votre carrière sera impactée à vie par cette série, vous le ressentez?

Je suis quelqu’un de stressé de nature comme je vous disais alors quand vous incarnez un tel rôle, il y a un avant et un après qui est terrible dans le sens où quand vous participez à un tel projet, votre vie change. J’ai appris que j’avais obtenu le rôle lors du Festival de Toronto alors que je présentais le film "L’histoire personnelle de David Copperfield". J’étais sur scène rapidement après avoir appris la nouvelle, j’avais le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, c’était très excitant et très effrayant en même temps.

Êtes-vous familière avec les séries françaises?

J’ai découvert "Dix pour cent", c’est drôle et surtout en tant qu’actrice, on se reconnaît forcément dedans. Ma sœur m’a recommandé "HPI" avec Audrey Fleurot, ma sœur parle très bien français donc à chaque fois que l’on regarde un film ou une série en français, elle me fait toujours comprendre que je ne vais pas saisir l’humour français même avec les sous-titres (rires).

