"Nos terres inconnues": le chanteur Claudio Capéo à la découverte du Vercors

Plus le temps passe et plus l’idée de découvrir des coins reculés de la France séduit les artistes. Dérivée de l’émission à succès de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue, qui permettait à une personnalité de se plonger dans un coin méconnu et reculé du globe, Nos terres inconnues a réussi son pari, à savoir garder le même concept mais dans un coin de France que l’invité ne connaît pas.

Pour ce nouveau numéro, le chanteur Claudio Capéo a été invité par Raphaël de Casabianca à se rendre dans le Vercors, terre de Résistance, territoire que l’on dit imprenable, surtout au cœur de l’hiver.

Un voyage initiatique sur ce plateau entre la Drôme et l’Isère, où Capéo et de Casabianca vont parcourir le massif depuis Échevis, un petit village de 60 âmes aux portes du Vercors, jusque dans les hauteurs de Vassieux.

Claudio Capéo et Raphaël de Casabianca donnent la parole à ces femmes et ces hommes qui les accueillent: Camille et Alexandre, qui ont choisi de devenir paysans et visent une autonomie joyeuse et collective; Manu, le spéléologue pour qui le temps s’arrête dans les entrailles des falaises; Yann, accompagné de son chien Kodiak, veille, lui, sur les destins des habitants de Vassieux-en-Vercors; Yolande et Mick, ses beaux-parents, qui transmettent l’histoire du village, pour ne jamais oublier; et Florent, qui initie nos voyageurs à une immersion en pleine nature, sensible et surprenante, dans les grands espaces sauvages du Vercors.

Artiste authentique

"C’est un nouveau pari gagné, admet Raphaël de Casabianca. Claudio voulait redécouvrir le silence, se redécouvrir aussi. En général, les artistes sont pris par leur rythme, leur emploi du temps, comme dans une spirale. Alors quand je leur propose une bulle de respiration pendant une semaine, ils sont souvent partants. Et puis j’aimais l’artiste mais aussi l’homme, Claudio est quelqu’un d’authentique. Il a été menuisier…"

L’idée de se rendre dans le Vercors permet également de mettre en avant une communauté soudée, qui propose une autre manière de vivre, plus en harmonie avec la nature. "Je constate que certaines personnalités préfèrent venir sur Nos terres inconnues car cela demande moins de temps et il n’y a pas la barrière de l’avion qui peut être effrayante. Vianney, pour trouver un créneau de trois semaines dans son emploi du temps, on a dû attendre 18 mois", poursuit le présentateur.

Comment s’assurer que l’invité sera conquis par le voyage? "On fait confiance à l’appétit de curiosité de l’artiste. Mais même de mon côté, j’ai une soif de découverte, notamment des territoires français, de plus en plus grande. La difficulté reste la même, être capable de quitter les gens que l’on vient de rencontrer. Je comprends aujourd’hui pourquoi Frédéric Lopez a arrêté l’émission. À force de quitter les gens chez qui l’on se rend, il y a une forme de fragilité qui se développe en chacun de nous. Ce sont des moments profonds, intenses, qui petit à petit vous fragilisent, car ce n’est pas naturel de dire aussi souvent adieu à des gens et ce n’est pas facile de maintenir un lien après l’émission." Pour cette plongée dans le Vercors, outre l’expérience humaine, il y a une fibre naturelle évidente, un rapport à la terre très marqué. "On alimente des réflexions, conclut de Casabianca. Cet épisode parle de trouver sa place dans notre société, de se sentir au bon endroit et l’émission est dans son rôle, celui d’explorer des territoires."

Au point de faire naître des envies d’emmener son équipe dans des territoires plus lointains comme les Dom-Tom? "Ça fait partie de nos réflexions."

Nos terres inconnues, ce mardi soir à 21h10, sur France 2.