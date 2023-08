"Mon problème, c’est que je ne sais pas dire "non"": les confidences exclusives de Michel Drucker avant son retour à l'antenne

"Michel, t’as marché dedans!" C’est Stéfanie, la belle-fille de l’animateur vedette, qui lui fait remarquer la déjection de sa chienne Izia collée à sa basket gauche en pleine séance photo. "Ça porte chance, non?", en rigole Drucker. D’où il revient, ce n’est plus de la chance. À 80 ans et deux très lourdes opérations du cœur, cela relève quasiment du miracle.

Il y a cinq mois, le doyen du PAF est passé une nouvelle fois sur le billard pour soigner une infection, liée à une bactérie, de la valve mitrale. Puis une infection de sa cicatrice, qui lui interdit encore aujourd’hui de se mettre au soleil. Exactement le même scénario cauchemar que trois ans plus tôt, quand son pronostic vital, déjà, a été engagé. "Cette fois, je ne pensais pas pouvoir revenir", confie-t-il.

Des semaines de rééducation plus tard et une alimentation protéinée au gramme près "pour reprendre les dix kilos perdus", Michel Drucker est de retour. À dix jours d’enregistrer le premier Vivement dimanche de la saison au mythique studio Gabriel, il nous a ouvert la petite porte vert pâle de son mas des Alpilles aux pierres blanches, entouré d’une piscine bleu azur, d’un champ de lavande, de rangées d’oliviers et d’un platane sous lequel sont disposés deux transats. Un pour sa femme Dany Saval, un autre pour sa fille.

À part son assistant-cuisinier de toujours Claude, et Cathy, qui s’occupe de leur refuge privé pour animaux, personne d’autre (excepté le présentateur Olivier Minne, particulièrement apprécié par le couple star) n’a franchi cette année le grand portail au bout d’un chemin en terre. Au programme: famille, méditation au milieu de sa basse-cour et travail. Tout en préparant, pour la première fois, sa propre sortie du petit écran dont il nous révèle les détails. Rencontre.

Son impressionnant retour à la vie

"Ils ne me l’ont pas dit sur le moment mais mes chirurgiens me donnaient 15 à 20% de chance d’en réchapper, lâche Michel Drucker. Je suis resté quatre jours en réanimation. La nuit, en tendant l’oreille, j’entendais des infirmières qui étaient pessimistes sur mon cas. J’ai été très secoué." L’animateur télé a passé des semaines à ne pas pouvoir se doucher seul, à fuir les miroirs de peur d’y voir "un fantôme".

"Tu redeviens un enfant, tu n’es plus rien, juste un malade, poursuit-il. Il n’y a plus d’ego. C’est une grande leçon d’humilité." Il raconte ses délires aussi, sous l’effet de la morphine: "Je me suis fait des films avec Mbappé, Brigitte Macron et même la reine d’Angleterre".

Quatre fantastiques à son chevet

Contrairement à la première hospitalisation en plein Covid qui avait isolé Michel Drucker, sa famille a pu se relayer auprès de lui. Notamment sa femme Dany Saval, à qui "on cachait tout" et qui lui caresse tendrement le bras aujourd’hui. "Bizarrement, les médecins ne me disaient rien, intervient-elle. Mais je savais qu’il était au plus mal". "Vous imaginez? Si on lui avait dit qu’il fallait se préparer à la fin, que c’était imminent…", raconte celui que les chirurgiens surnomment Terminator.

Ces derniers s’adressaient à sa belle-fille Stéfanie Jarre, scénographe de théâtre. "J’ai mis entre parenthèses ma carrière. Je n’avais pas la tête à ça, je n’arrivais plus à dormir", glisse celle qui se rendait à l’hôpital à l’heure du déjeuner avec son compagnon. "Michel était en totale dénutrition après un mois sous perfusion, poursuit Stéfanie. On lui disait Si tu ne manges pas, tu es mort. La guérison passe par la nourriture. Ça devrait être davantage pris en compte."

Le soir, sa femme et Claude, l’assistant de Drucker, apportaient d’autres repas, à base de poissons et d’œufs, conçus par une diététicienne. "Au départ, je ne pouvais même pas mâcher, poursuit le miraculé. Je n’avais goût à rien. Sans eux, j’y restais. Ils m’ont sauvé."

Autre activité physique quotidienne, quelques exercices avec une barre, avant d’enchaîner avec des poids de 1,5kg et un rameur offert par Jean-Claude Killy pour se remuscler. Photo Camille Dodet.

Vivement

"J’essaie de ne pas trop penser à la première, ajoute Michel Drucker, qui retournera au studio Gabriel le 22 août pour une diffusion le dimanche 27. Je sais qu’on va m’observer à la loupe pour voir si je suis gaga ou diminué. Mon angoisse, c’est la mémoire. Je suis l’un des rares sans prompteur, sans oreillette. Ça demande de la vivacité. J’ai l’impression que ça ira. Je me sens mieux qu’à mon premier retour, où j’étais au radar."

Comme il y a deux ans, une kyrielle d’humoristes s’enchaîneront en plateau dont Michèle Bernier, Anne Roumanoff ou encore Laurent Gerra, les parrains et marraines de cette vingt-sixième saison. "Je sais qu’ils vont beaucoup déconner et me tailler", redoute "le boss", comme écrit sur sa casquette noire. Suivront une spéciale Florent Pagny et une autre avec Mathilde et Emmanuelle Seigner.

Un come-back d’autant plus apprécié qu’une célèbre animatrice-productrice l’avait enterré un peu vite: "Quand j’étais au plus mal, certains se sont précipités pour prendre ma case".

Parmi les proches qui l’ont aidé à remonter la pente une deuxième fois, sa femme Dany Saval, "autant passionnée par les animaux que Brigitte Bardot". Photo Camille Dodet.

Des soutiens très VIP

50, c’est le nombre de photos envoyées par des personnalités et accrochées sur un mur de sa chambre de rééducation, baptisé "le peloton des copains". On y trouve pêle-mêle Sophie Marceau, Nikos Aliagas, Ary Abitan, Josiane Balasko, Guillaume de Tonquedec, Muriel Robin et sa femme Anne, ainsi que Laurent Gerra ou Évelyne Leclerc. "Avec ses délires, c’était important de le relier à la réalité, ça lui a donné envie de se battre", souligne Stéfanie, qui avait également prévu un mur pour les souvenirs de famille et un autre pour "ses anges gardiens" du corps médical.

Le mur de photos de famille dans sa chambre de rééducation. Photo DR.

"Dans ce métier, c’est difficile d’avoir de vrais amis, précise Michel Drucker. Pour ça, il faut du temps. On se dit qu’on va se faire une bouffe. Mais on ne se rappelle jamais. C’est quand on a un coup dur qu’on voit ceux qui comptent."

Côté politique, le couple Macron a régulièrement pris de ses nouvelles. "Ils m’ont dit: Ne lâche rien, tu as un mental de guerrier. Tu vas revenir en meilleure forme qu’avant", rapporte celui qui a également échangé avec François Hollande, tout comme François Pinault et Martin Bouygues.

Un Michel Drucker plus

Pour Stéfanie Jarre, son beau-père est "plus zen, plus calme, plus apaisé" en partie grâce aux animaux qui l’entourent et qu’il contemple (ânes, chèvres, chats, chiens, poules…). "Il a réglé certaines choses en lui, il a appris la gestion du silence, du temps pour se focaliser sur l’essentiel, assure-t-elle. Après sa première opération, il avait été vite repris par l’effervescence. Là, il prend du temps pour lui. Il n’est plus dans une course effrénée."

"Il y a un avant et un après. J’ai vraiment frôlé la cata. Du coup, je suis assez détendu", sourit Drucker. En attendant son retour à Paris, ce mardi.

L’homme qui ne sait pas dire "non"

Appeler le 067202… C’est tomber directement sur une boîte vocale standard. C’était pourtant le numéro que le Tout-Paris avait dans son répertoire pour joindre Michel Drucker depuis des années, avant qu’il n’en change. "Après l’opération, on m’a confisqué mon portable pendant un mois et demi, se rappelle-t-il. Quand je l’ai rallumé, j’ai été envahi de messages. J’ai reçu trop de sollicitations. Mon problème, c’est que je ne sais pas dire "non". Sauf que je veux lever le pied aujourd’hui."

Sa convalescence rêvée dans les Alpilles

"Ce n’est pas possible, ce n’est pas à moi, ça?", commente-t-il face au paysage des Alpilles qu’il a en partie façonné depuis près de 40 ans. Ce "fondu de vélo" a arrêté son choix sur Eygalières, où est inhumée sa mère, lors d’une escapade à deux roues avec Jacques Balutin. "Cette maison, c’était mon rêve, insiste-t-il. Ça représente près de 60 ans de travail."

Médicaments à heure fixe et prise de tension systématique pour surveiller que la convalescence se passe au mieux. Photo Camille Dodet.

Premier supporter de Laurent Ruquier

Un transfert a particulièrement intéressé Michel Drucker en cette fin de saison, celui de Laurent Ruquier, parti de France 2 pour une tranche d’informations sur BFMTV à 20 heures. "Le choix de Laurent ne m’étonne pas, note son désormais ex-collègue. Il n’était plus en odeur de sainteté à France Télévisions. Et puis, lui qui lit toute la presse à 6 heures pour les Grosses têtes connaît bien la politique. Il est même meilleur que de nombreux journalistes. Il va en surprendre plus d’un. C’est une belle prise de guerre de Marc-Olivier Fogiel (patron de BFM, Ndlr)."

Autre changement remarqué, celui de Jarry, à la tête de Tout le monde veut prendre sa place, qu’il qualifie de "révélation de ces dernières années". Ainsi que celui de Pascal Praud, chipé à RTL. Le présentateur de L’heure des pros sur CNews rejoint donc Europe 1, en passe d’être dirigée par le même groupe appartenant à Vincent Bolloré. "Il n’a pas oublié que c’est CNews qui l’a fait roi, constate Drucker. Même s’il y allait à reculons, c’est tout à son honneur de respecter la parole donnée à son patron. Après, est-ce que le public va le suivre, alors que la radio a un électroencéphalogramme plat?".

Ce qu’il pense du nouveau JDD? "On tire à boulets rouges sur tout ce qui touche à Bolloré. Mais il faut se méfier des ayatollahs et de toute pensée radicale."

Gabriel Attal, à l’Élysée?

Parmi les actualités qui ont marqué Michel Drucker cet été, la nomination de Gabriel Attal comme ministre de l’Éducation et de la Jeunesse.

"Même si à 34 ans, c’est le plus jeune ministre à ce poste, c’est un très bon choix, commente Drucker. J’ai déjeuné avec lui quand il était secrétaire d’État à la Jeunesse. Je l’ai trouvé impressionnant. C’est l’un des costauds de la nouvelle génération. Je ne peux pas imaginer qu’il ne pense pas un jour à la présidentielle."

Parmi les occupants de sa propriété, des chiens, des chats, une chèvre et plusieurs ânes recueillis après avoir été maltraités. Il avait également tenu à récupérer les poules de Loft Story, qu’il avait rebaptisées Loana et Kenza. Photo Camille Dodet.

Son envie de radio contrariée

Quelques mois avant le confinement, Michel Drucker a eu un rendez-vous secret avec Laurence Bloch (ex-patronne de France Inter, devenue l’une des numéros 2 de Radio France à 70 ans) pour ressusciter Radioscopie: un tête-à-tête avec un invité, en quotidienne. Un souvenir amer. "Apparemment, je n’étais pas assez piquant pour Inter, pas assez poivre et sel. Elle me prenait pour un animateur bien lisse. Elle a surtout été très désobligeante en me faisant comprendre que j’étais trop vieux, grimace-t-il. Comme si l’âge s’entendait dans la voix! Je n’ai pas osé lui dire qu’elle n’était plus tout à fait jeune, elle aussi."

Son avenir sur scène

Il y était "accro" avant sa dernière hospitalisation, en février. Programmé cet hiver à Paris au Studio Marigny et en région, son seul en scène intitulé De vous à moi devrait reprendre en 2025. Avec quelques nouveautés dans l’écriture et un nouveau titre: J’ai oublié de vous dire.

"On parlait souvent du rapport particulier au public de Charles Aznavour, se remémore Michel Drucker. Il avait du mal à s’en passer. Pour moi aussi, c’est devenu une drogue."