Michel Cymes revient pour le 4ème numéro de son émission "Prenez soin de vous", consacré au cœur

Médecin habitué des caméras, Michel Cymes œuvre énormément pour vulgariser les sujets médicaux. Avec Prenez soin de vous, une émission de 90 minutes, Cymes et son équipe d’expertes s’intéressent à des sujets de santé et, pour ce quatrième numéro, c’est le cœur qui est au centre des débats. Pour ce faire, trois témoins, Virginie, Jean-Luc et Yvonne qui connaissent des soucis cardiaques et qui vont, grâce à Michel Cymes et son équipe, recevoir des conseils pour vivre autrement. Pour les aider, cardiologues, diététiciens et sportifs dont le légendaire Stéphane Diagana, ancien champion du monde du 400mètres haies.

Est-ce facile de reparler de santé à la télévision?

Avec la Covid, les gens ne voulaient plus entendre parler de la santé. Pendant de longs mois, c’était difficile... Là, on remonte doucement la pente. Pendant des années, c’était porteur de parler de santé à la télévision et puis il y a eu un ras-le-bol avec la crise sanitaire. On doit profiter de cette prise de conscience collective liée à la Covid pour aborder les thèmes de la reprise en main de notre santé.

C’est une émission qui donne des solutions concrètes.

On a essayé de choisir des témoins représentatifs de la société actuelle avec des problèmes cardiaques répandus. L’idée est de montrer que l’on peut gagner des années de vie en bonne santé sans forcément révolutionner son mode de vie. Avec nos intervenants, on donne des conseils, des clés, on remotive. On montre des choses réelles. Un sportif comme Stéphane Diagana, très impliqué dans le sport-santé, permet d’apporter une vraie visibilité. Un garçon comme Diagana ne peut pas être derrière chaque cardiaque de France pour donner des conseils mais on peut facilement se prendre en main.

L’idée est d’insister sur le fait d’être en bonne santé.

La Covid nous a montré que les comorbidités étaient souvent liées à une mauvaise santé: obésité, diabète, etc. Prendre conscience de notre santé est une avancée déjà. On se rend compte que l’on ne peut plus faire n’importe quoi avec notre santé, il faut pratiquer une activité physique, respecter un équilibre alimentaire et surtout, prendre conscience de notre santé.

Qu’avez-vous appris avec cette crise sanitaire?

À dire ‘‘Je ne sais pas’’. Ce n’est pas évident pour un médecin... Mon métier, aussi, consiste à rassurer les gens, je le fais depuis trente ans, et j’ai sans doute voulu trop le faire au début de la crise sanitaire. J’avais peur d’inquiéter les gens en disant que je ne savais pas et ça s’est retourné contre moi. Si une nouvelle crise sanitaire venait à apparaître, je me mettrais moins en avant, j’ai eu tort de répondre à toutes les sollicitations médiatiques.

On peut de nouveau aborder la santé de façon posée à la télévision?

Oui, j’espère que l’on va arrêter avec le complotisme médical également, j’ai le sentiment que l’on est passé à autre chose. Pour un médecin, c’est insupportable d’être remis scientifiquement en question constamment par n’importe qui et notamment des politiques. J’essaie de construire une confiance autour des questions de santé depuis trente ans et ça a, parfois, été détruit en cinq minutes sur des plateaux de télévision.

De santé, il sera aussi question sur France 3 avec une fiction, Le Doc et le Véto, prévue le 17 mai.

Il faut s’évader et j’ai eu envie de m’aérer la tête. Le premier épisode, diffusé en 2021, avait bien marché et je suis content de repartir pour un deuxième avec Dounia Coesens. Je voulais m’amuser dans une fiction, encore plus après la Covid. C’est un vrai bonheur d’avoir pu jouer là-dedans avec cette équipe.

Prenez soin de vous!, ce mardi, à 21h, sur France 5.

Le Doc et le Véto, mardi 17 mai, sur France 3.