Marilou Berry devient Marianne sur France 2, une juge d'instruction à Toulon

Au départ, il y a un documentaire tiré de l’émission Strip-tease, Ni juge ni soumise, autour de la juge belge Anne Gruwez. Un film choc, sans filtre, sur le quotidien d’une juge d’instruction. France 2 s’est emparée de cette histoire pour donner naissance à Marianne, une juge d’instruction de Toulon atypique campée par une Marilou Berry drôle, libre et authentique.



Aux manettes, Alexandre Charlot et Franck Magnier, anciens des Guignols et capables, pour leur première plongée dans une série, de pondre un objet drôle autour de la justice. Marianne se déguste car c’est un joli bonbon. Une sucrerie qui doit beaucoup au talent de Marilou Berry.

Marianne est un personnage atypique, qu’est-ce qui vous a plu dans ce rôle?

Son côté lumineux, solaire, c’est quelqu’un de très attachant. Elle est seule mais indépendante, elle aime la vie, la bouffe, le sexe, les mots, c’est un personnage peu commun à l’écran. C’était important de jouer avec l’image, d’amener un personnage positif dont le seul but n’est pas d’être marié, de rentrer dans un 38 et d’avoir des enfants.

Vous portez une perruque, un dentier, il y a une vraie transformation pour incarner ce rôle, pourquoi?

On souhaitait incarner quelque chose de différent. Et puis en tant que grand fan de l’émission Strip-tease, j’avais déjà vu le long-métrage issu de l’émission sur la juge Anne Gruwez dans Ni juge ni soumise. L’idée n’était pas de la copier mais je l’avais en tête. Ce n’est pas un biopic mais on relate le vrai quotidien d’une juge d’instruction.

Vous êtes confrontée à des histoires hallucinantes… mais tout est vrai, c’est ça?

L’actualité d’une juge d’instruction peut être surprenante. Et je trouvais ça fascinant de découvrir les choses de la vie avec la bonhomie de Marianne. C’est une personnalité incroyable qui est témoin quotidiennement de choses authentiques.

À l’écriture et à la réalisation on retrouve deux anciens auteurs des Guignols, quelle a été leur importance?

La série ne peut pas marcher si ce n’est pas bien écrit, bien ciselé, on est sur de l’orfèvrerie dans la ligne directrice. à la réalisation également, car ils ont voulu coller au plus près de la réalité judiciaire. On est à la limite du documentaire, c’est parfois un peu austère, terne, dans les couleurs, mais c’est pour donner une vraie authenticité.

Peu de temps avant le tournage vous avez été jurée d’assises, qu’est-ce que cela vous a apporté pour ce rôle?

C’était passionnant, surtout qu’il s’agissait d’un procès de bras cassés, ce n’était pas un crime de sang ni un viol. J’étais face à une quinzaine de prévenus accusés d’avoir braqué un camion de fret avec une arme. Et pendant trois semaines, on a essayé de comprendre leurs vies, leurs parcours, leurs histoires. En rembobinant leurs vies, on peut comprendre des choses. Même le ballet des jeunes avocats était passionnant, l’un avait une chemise hawaïenne fleurie sous sa robe, il fallait réussir à se démarquer, avoir une particularité.

Votre personnage a un accent très particulier aussi, pourquoi?

On voulait rendre hommage à la diversité de la vie, ce n’est pas vraiment un accent belge, plutôt luxembourgeois, c’est ce que j’aime dans cette télévision-là, retrouver à l’écran tout ce que l’on voit dans la rue. Des gens normaux, avec des styles vestimentaires assumés, une voix particulière, il faut sortir du cadre classique, c’est plaisant en tant que comédienne.



J’ai eu un coup de foudre professionnel pour Laurent Mondy, Alexandre Charlot et Franck Magnier, les auteurs. J’ai pris un plaisir fou à jouer ce personnage. C’est une femme positive et imparfaite, jouer des gens heureux, ça peut vite devenir chiant. Là, il y avait de l’épaisseur.

Vous seriez partante pour une deuxième saison?

J’y retourne pour dix ans si ça ne tient qu’à moi. On est tributaire des audiences mais quand on a un tel personnage entre les mains, on a envie de continuer.

La série est tournée et se passe à Toulon, que gardez-vous comme souvenirs du tournage?

J’avais assez peur de ce tournage car je m’éloignais de chez moi pendant plus de trois mois, ce n’est pas rien. Et en réalité j’avais sous-estimé l’impact du soleil, de la mer, de la lumière, du calme de votre région à cette époque, on était entre janvier et mars. J’ai adoré et je comprends l’amour des gens pour ce coin. On tournait à Toulon mais on s’est bien baladé, à Six-Fours, à Sanary, j’avais un hôtel dans ce coin et la lumière du soleil en permanence fait un bien fou au moral, on ne s’en rend pas forcément compte quand on vit ailleurs.

