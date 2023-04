Stéphane Rotenberg va présenter un nouveau jeu d’aventure sur M6

Une Carte au trésor, version M6! D’après nos informations, voilà l’esprit du nouveau jeu d’aventure incarné par Stéphane Rotenberg, décidément le plus baroudeur de tous les animateurs.

Intitulée provisoirement "La route de fortune", cette émission ultrasecrète produite par Studio 89 met en compétition plusieurs binômes de candidats anonymes. Avec 100.000 euros, à la clé.

Pour y parvenir, à eux de trouver les dizaines de coffres éparpillés aux quatre coins de la France dans des endroits cultes et spectaculaires. Ici, pas d’hélicoptère comme dans le jeu de Cyril Féraud sur France 3, pas d’auto-stop ni de nuits chez l’habitant comme dans Pékin Express. Mais un camping-car, dans lequel ils sillonnent les routes hexagonales.

Enigmes, épreuves de logique et défis

Côté mécanique de jeu, les participants doivent également répondre à des énigmes, remporter des épreuves de logique et relever des défis régionaux. Une façon ludique de découvrir des lieux insolites et emblématiques où sont dissimulés les "trésors".

Les aventuriers n’auront pas trop le temps d’admirer les paysages non plus. Chaque jour, ils doivent défendre leur place dans la compétition, alors qu’un nouveau duo vient les défier pour tenter de les remplacer et mettre l’argent précédemment récolté dans leurs bagages.

Le tournage de ce jeu d’aventure (52 minutes par numéro) a débuté en province le lundi 3 avril et se poursuivra jusqu’au lundi 8 mai. Contrairement aux autres programmes de ce type, M6, qui vient par ailleurs d’acheter les droits de Destination X (autre format d’aventure), cassera les codes avec une diffusion prévue en access prime.