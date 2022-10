M6 lance à son tour une offre de streaming payante, sans publicité

"Le groupe M6 amorce l'hybridation de sa plateforme de streaming gratuite 6play avec le lancement d'une option payante: 6play max", indique l'entreprise dans un communiqué. L'abonnement avait déjà été lancé en accès anticipé via des opérateurs télécoms.

Sans engagement, il coûtera 2,99 euros par mois la première année, puis augmentera à 3,99 euros par mois, soit le même prix que l'offre concurrente myTF1 Max, hors promotion.

Il permettra d'utiliser l'application 6play sans publicité et donnera accès à des fonctionnalités supplémentaires: le téléchargement des contenus sur les appareils mobiles pour un accès hors-connexion, la possibilité de diffuser les contenus sur un téléviseur, une meilleure qualité de visionnage et une plus grande disponibilité des programmes.

En revanche, il ne donnera pas accès à de nouveaux films, émissions ou séries. TF1 et M6 sont déjà alliés, avec France Télévisions, dans la vidéo à la demande par abonnement avec la plateforme Salto.

Alors que les géants mondiaux du streaming (Netflix, Disney ou Amazon) lancent des offres moins chères avec publicité pour élargir leur audience, les groupes de télévision tentent, dans un mouvement inverse, de développer leur propre plateforme technique pour toucher un public plus jeune et ne plus dépendre seulement de la publicité.

Ils peuvent ainsi capter les précieuses données d'utilisation de leurs utilisateurs. L'application 6max comptait fin 2021 28,5 millions d'utilisateurs actifs, tandis que myTF1 revendique quelque 25 millions d'utilisateurs inscrits sur sa plateforme.

TF1 et M6 ont rompu en septembre leurs fiançailles à la suite des réticences de l'Autorité de la concurrence de voir se constituer un mastodonte de la télévision gratuite en France.

Quelques semaines plus tard, l'Allemand Bertelsmann, actionnaire du groupe M6, renonçait à la vente de sa filiale.