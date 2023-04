"Les scénaristes s’inspirent énormément de vraies histoires": Julie de Bona évoque la saison 2 de "L’École de la vie"

Après Guillaume Labbé dans la première saison, c’est Julie de Bona qui occupe le rôle principal de cette deuxième salve de "L’École de la vie", la série sur le monde scolaire de France 2. L’histoire se déroule toujours dans le même lycée et l’équipe pédagogique n’a pas changé, c’est juste le prisme de départ qui est différent. Julie de Bona campe Alexandra Delage, professeur de français de 38 ans qui assure, aussi, un atelier de théâtre. En charge d’une classe de première, elle cherche avant tout à régler les problèmes de ses élèves tout en gérant, en parallèle, sa maladie qui pourrait mettre un terme à sa carrière.

Une série qui traite du monde scolaire et de ses thématiques fortes (harcèlement, drogue, deuil, trouble alimentaire) autour d’un casting de lycéens prometteurs et des CV plus expérimentés comme Patrick Chesnais, Vincent Desagnat, Florence Pernel et Bruno Sanches.

Produite par Nagui

"C’est le rôle du service public de transmettre des valeurs et d’aborder la thématique de l’école" détaille Nagui, le célèbre présentateur mais aussi producteur de la série. "Comme lors de la première saison, on a voulu mettre en avant la transmission, l’éducation, tout ce que l’on aime dans l’enseignement, et on s’est concentré sur les différents cercles qui gravitent autour des élèves: les professeurs, les parents, la société".

La série tente, en six épisodes, d’aborder les thèmes d’actualité et d’expliquer comment, au quotidien, un professeur tente de les accompagner tout en gérant, lui aussi, des soucis d’ordre privé.

Plus d’humour dans cette deuxième saison

Nagui encore: "La première saison était trop émotive par moments, on a donc rajouté un peu d’humour car le rire est une autre forme d’émotion. Je suis fils de professeur, c’est donc un projet qui me tient particulièrement à cœur."

Pour prendre la succession de Guillaume Labbé, c’est Julie de Bona qui est la tête d’affiche de cette deuxième saison.

Une actrice qui enchaîne les productions puisqu’on vient de la voir dans "Le Bazar de la charité", "Apprendre à t’aimer", "Plan B", "Service volé", "Les Combattantes", "Le Souffle du dragon", "La Maison d’en face", "Mise à nu" et "Je l’aime à mentir".

L’actrice de 42 ans est arrivée sur ce projet avec une énergie communicative.

"Cela fait grandir ce genre de séries, étaye-t-elle. Il y a une forme de réalité car les scénaristes s’inspirent énormément de vraies histoires, de documentaires, j’ai vraiment été touchée en plein cœur par ce rôle." Une professeure pas comme les autres puisqu’elle est touchée par la maladie dans sa vie privée et cela va avoir des conséquences sur son quotidien au lycée.

"J’avais déjà abordé le thème de la maladie dans “Le Souffle du dragon" récemment autour du cancer du sein, j’avais une forme d’appréhension sur la manière de jouer et, avec cette expérience, j’ai vraiment pu me libérer sur ‘‘L’École de la vie’’, on a réussi à faire passer des messages et je suis très heureuse de ça."

Reste à la série de confirmer, dans cette deuxième saison, toutes les bonnes choses entrevues lors de la saison d’ouverture car, et France 2 est bien placée pour le savoir, le plus dur est souvent de confirmer. Lancée en 2021, la série autour de l’enseignement, "La Faute à Rousseau", incarnée par le comédien belge Charlie Dupont, avait recueilli des éloges positifs lors de sa première saison avant de se voir dans l’obligation d’annuler la série après une deuxième saison, diffusée au printemps 2022.

On souhaite donc à "L’École de la vie", une belle réussite et une troisième saison avec une nouvelle tête d’affiche puisque c’est le pari pris par la production.

> "L’École de la vie", ce mercredi soir à 21h10, sur France 2.