"Les enjeux sont différents": David Mora revient avec un deuxième épisode d'Escape sur W9

Cinq années se sont écoulées depuis Escape, le téléfilm diffusé en février 2021 et qui avait trouvé son public sur W9.

Depuis, Thomas (Johann Dionnet) purge une peine de prison pour le viol de Victoire. Pauline (Joyce Bibring), Hélène (Barbara Cabrita), Steph (David Mora) et Vlad (Lannick Gautry) se retrouvent à l’enterrement de Burel, l’homme de maison des parents de Vlad et Pauline qui s’est suicidé. Lorsqu’ils s’apprêtent à partir, ils entendent des cris venant du sous-sol. Ils accourent tous, paniqués, et se retrouvent enfermés. Une voix off leur annonce que la partie commence, comme il y a cinq ans... Pris au piège, ils se rendent compte que la maison entière a été transformée en escape game. Un jeu auquel David Mora, que l’on a l’habitude de voir dans Scènes de ménages, a de nouveau apprécié.

Avec le recul, êtes-vous étonné du succès du premier opus d’Escape, diffusé en 2021?

Étonné, oui, mais on était surtout content du résultat et, du coup, on était ravi de se retrouver pour un deuxième épisode. On était curieux de savoir comment les auteurs allaient pouvoir nous remettre dans un escape game sans que cela soit tiré par les cheveux et ils ont réussi à nous faire replonger dedans. Les enjeux sont différents dans cet épisode, c’est plus noir, il y a une volonté de nuire qui est autre.

Cet épisode se déroule cinq ans après les faits du premier, cela permet-il d’étoffer vos personnages?

Oui, il se passe beaucoup de choses en cinq ans dans nos vies. Là, mon personnage, Stéphane, a racheté le restaurant du personnage de Vlad, joué par Lannick Gautry, et il s’est également mis en couple avec sa sœur, chacun a fait son chemin. Ils se retrouvent à l’occasion d’un enterrement, ça a du sens. Je trouve que l’on retrouve assez bien la dynamique de la tension d’un escape game, et c’est assez bien foutu visuellement. J’ai fait quelques escape game, et on retrouve bien l’univers à l’écran. J’ai bien aimé la manière dont les auteurs ont su instiller le doute en permanence, grâce à des fausses pistes.

Un troisième épisode est-il envisagé?

Je sais que W9 aime bien l’idée d’une franchise mais il faut trouver une manière de raconter l’histoire qui tienne la route. J’ai proposé de partir sur une île déserte, au soleil, où on serait enfermés dehors (rires). Après, plus sérieusement, ça peut être l’un d’entre nous qui est coincé dans un jeu ou tout simplement celui qui manigance. Tout est possible mais il faut voir comment est accueilli ce deuxième épisode avant tout. Quoi qu’il en soit, on est toujours très content de se retrouver pour tourner.

Vous êtes à l’affiche de Scènes de ménages depuis onze ans, comment accueillez-vous ces expériences en dehors de la série?

Cela a mis du temps à se faire mais j’ai de plus en plus d’ouvertures. Je m’éclate depuis plus de dix ans sur la série et les auteurs sont toujours aussi bons. Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai la chance d’avoir un boulot récurrent dans un métier qui ne l’est pas. Je ne boude pas mon plaisir. Je veux capitaliser sur cette série pour avoir l’opportunité de faire autre chose en revanche.

Qu’avez-vous envie de jouer?

Un salopard (rires). Ça doit être jouissif de jouer un salaud. J’ai envie de surprendre, d’aller là où on ne m’attend pas pour camper quelqu’un de plus sombre, de plus noir en tout cas. Dans Et doucement rallumer les étoiles, un unitaire qui arrive bientôt sur France 2, je joue un père qui est confronté au suicide d’un adolescent, je suis dans un registre différent et ça me plaît. Je vais aussi être à l’affiche de la prochaine saison des Bracelets rouges, qui est encore un autre univers. J’ai également envie de remonter sur scène, j’ai des projets en ce sens.

Escape 2: Morts à Venise, ce mercredi, à 21h05, sur W9.