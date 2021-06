Les élections, son métier, sa famille... Visage de la vie politique sur France 3, Francis Letellier se confie

Visage de la vie politique sur France 3 via Dimanche en politique mais également des soirées électorales comme celle qu’il animera ce dimanche soir en compagnie de Carole Gaessler, Francis Letellier reste très attaché au débat citoyen et à son expression sur le service public.

Avez-vous été surpris par le taux d’abstention lors du premier tour?

Complètement, d’ailleurs les récents sondages ne l’avaient pas anticipé, alors si même les instituts de sondage ne peuvent pas le prévoir, qui peut le faire? Il s’agissait de deux élections de proximité et les citoyens ne se sont pas déplacés, ce n’est pas anodin.

Comment faire pour que les Français s’intéressent de nouveau à la vie politique?

Il faut que les discours politiques soient plus clairs et plus clivants. Que les gens comprennent et savent pourquoi ils votent. Cette semaine, vous avez Manuel Valls et Jean-Paul Huchon, deux personnalités de gauche, qui ont appelé à voter pour Valérie Pécresse en Île-de-France, ou bien Eric Dupond-Moretti qui s’est prononcé en faveur de Xavier Bertrand alors qu’ils étaient farouchement opposés au premier tour. C’est illisible.



Il faut deux camps bien identifiés, comme ce fut le cas lors de la dernière élection américaine où tout était clair et défini entre Joe Biden et Donald Trump. Et puis on a beaucoup modifié le calendrier électoral entre les Municipales de l’an dernier et cette année, on est le seul pays à avoir bouleversé son calendrier en raison de la crise sanitaire. Ça donne, un peu, la sensation que la politique n’est pas si importante que ça.



Je ne crois pas à la modification du mode de scrutin pour intéresser les gens, ce n’est pas le vote électronique ou par correspondance qui va changer la donne. C’est l’offre politique qui ne plaît plus aux Français.

Un deuxième tour de scrutin est-il plus facile à commenter?

Oui, car il y a moins de listes et on sera très rapidement dans l’analyse du vainqueur. Au premier tour, on cherche à comprendre les enjeux du second tour, les alliances, les rapports de force. Là, on va connaître rapidement les couleurs politiques des Régions.

Comment êtes-vous tombé dans la politique?

J’avais un grand-père Gaulliste qui recevait La lettre de la nation, un journal de l’UDR (Union des Démocrates de la République), et j’ai commencé à le lire puis à l’accompagner lors des dépouillements, etc. Je me suis pris au jeu.

Est-ce facile d’animer un débat politique en 2021?

Ce n’est pas plus difficile qu’autrefois, rappelez-vous des passes d’armes entre Georges Marchais et Jean-Pierre Elkabbach. Il faut juste revenir à une forme de méthode, savoir ce qu’on fait dire à qui et définir un ordre de parole. J’ai pris la décision de m’extraire des réseaux sociaux et des chaînes d’informations en continu pour suivre la vie politique, la politique est une matière sur le long terme et il est vital de garder un esprit sain. À force d’aller constamment sur les chaînes d’infos, les politiques sont devenus de la chair à canon et ça dessert leur message.

Existe-t-il encore des personnalités politiques difficiles à challenger en direct?

Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui sont constamment dans leur ligne, demeurent des invités où une forme de challenge existe, de la tension aussi. Et ce sont souvent de très bonnes audiences. Récemment, j’ai été agréablement surpris par Yael Braun-Pivet, la présidente de la commission des lois à l’Assemblée, elle est LREM, et j’ai beaucoup aimé son vécu, son discours. Ça permet d’espérer pour la suite. La suite, c’est 2022 et l’élection présidentielle, le débat est-il déjà lancé?

C’est encore trop tôt. Il y a cinq ans, à la même période, on pensait qu’Alain Juppé allait être Président de la République puis François Fillon...

L’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir a mis en avant de nombreuses personnalités de la vie civile, leur discours est-il forcément différent?

Oui, et je pense que l’arrivée d’éléments de langage technocratique, avec des termes anglais que l’on retrouve souvent dans le monde de l’entreprise a participé à la déconnexion des Français de la vie politique. Vous n’avez pas envie d’entendre en politique le même discours que celui de votre patron dans le monde du travail.