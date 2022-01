L'émission de TF1 "Ninja Warrior" prend à nouveau ses quartiers sur le port de Cannes

Tournée au printemps dernier sur la promenade de la Pantiero, sur le port de Cannes, où l’émission a ses habitudes, la nouvelle saison du jeu de TF1 Ninja Warrior revient ce vendredi soir à partir de 21h05, avec toujours le même trio à la présentation: Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere.

Pour continuer à séduire son audience (plus de 4 millions de téléspectateurs l’an dernier), la production a décidé de corser le jeu avec, désormais, non plus deux, mais trois parcours pour atteindre la finale: le parcours de qualification, les Battles de la Tour d’acier et les demi-finales.

Pour chaque émission de qualification, les trois meilleurs de la soirée – ceux qui auront buzzé le plus rapidement – seront qualifiés directement pour les demi-finales. En revanche, les dix autres (huit hommes et les deux meilleures femmes de la soirée) devront, quant à eux, s’affronter en duel.

Ils vont devoir s’élancer pour un "face à face" sur la grande nouveauté de cette saison: les battles de la Tour d’acier.

Faire tomber Jean Tezenas du Montcel

Les meilleurs candidats devront vaincre à la fois le parcours, mais aussi gravir la mythique "Tour des Héros" (23 mètres!) plus rapidement que Jean Tezenas du Montcel. Cela fait trois saisons qu’il demeure invaincu: premier homme debout en saison 3, il était devenu le premier Ninja Warrior de France en saison 4, avant d’échouer l’année dernière à quelques centimètres du buzzer. Cette année, il remet une nouvelle fois son titre en jeu.

Face à lui, une horde de jeunes champions qui ne rêvent que d’une chose: prendre la place du champion des champions et remporter les 100.000 euros mis en jeu.

Ninja Warrior, adapté d’une émission japonaise, Sasuke, créée en 1997, demeure une case importante dans le divertissement de TF1. Et de nombreux candidats azuréens se sont présentés sur la ligne de départ. Combien seront-ils à l’arrivée? Réponse d’ici un petit mois avec la grande finale.

>> Ninja Warrior, ce vendredi soir à partir de 21h05, sur TF1.