L'émission culte de France Inter "Affaires sensibles" se décline dorénavant à la télé

Chaque mois, sur France 2, on retrouvera l’émission qui sera consacrée dans un premier temps aux affaires d’État et aux grands scandales politico-financiers de la Ve République. Pour sa grande première sur le petit écran, Fabrice Drouelle s’attaquera au financement de la campagne présidentielle de 1995, entre comptes truqués, valises de billets et rivalité fratricide des deux candidats de la droite, la campagne qui opposa les "amis de trente ans", Jacques Chirac et Édouard Balladur. En effet, à l’automne dernier, l’ouverture des archives du Conseil constitutionnel a révélé que la plus haute instance juridique de l’État a maquillé les comptes de campagne des deux candidats de droite, Édouard Balladur et Jacques Chirac.

52 minutes

Comment une fraude électorale d’une telle ampleur a-t-elle pu être validée par le Conseil constitutionnel, alors qu’il était garant pour la toute première fois de la régularité des comptes de campagne? D’où provenait l’argent qui a coulé à flots dans les QG d’Édouard Balladur et de Jacques Chirac? De telles irrégularités sont-elles encore possibles aujourd’hui? Pendant 52 minutes, l’émission fouille et se balade dans les archives du Conseil pour tenter de comprendre.

Sur le plateau, Fabrice Drouelle recevra Félix de Belloy, avocat d’Édouard Balladur, et Cédric O, ancien trésorier de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017. Voici donc Affaires sensibles, le nouveau magazine de l’information de France Télévisions qui devrait rapidement trouver son public.

Affaires sensibles, ce lundi, à 23h05, sur France 2.