"Le passé est plus réconfortant que le présent", estime le directeur des programmes de Melody TV, Jean-Pierre Pasqualini

La nostalgie est devenue un courant à la mode. Dans cette période à la fois triste et anxiogène, les souvenirs s’apparentent à des moments de réconfort. Les souvenirs, la chaîne Melody TV, lancée en 2001, en regorge, elle qui a construit sa ligne éditoriale sur la variété au sens large de 1950 à 2000. Concerts, clips, émissions de variétés iconiques, documentaires, publicités musicales, pastilles, la chaîne propose, quotidiennement, des voyages dans le temps salutaires.

De Julien Clerc à Serge Gainsbourg en passant par Eddy Mitchell et Sheila, Melody TV nous replonge dans nos souvenirs. Une chaîne unique que le directeur des programmes, Jean-Pierre Pasqualini, aimerait développer, notamment en mettant la main sur des archives inédites comme celle de Télé Monte-Carlo.

Comment expliquez la mode du vintage?

Il est partout, de la Fiat 500 à la Vespa en passant par les bottes de Clara Luciani, et Melody TV, grâce à nos archives, permet d’aller dans une forme de cocon. On trouve toujours le passé plus réconfortant que le présent, on replonge dans notre jeunesse.

Vous êtes donc une vraie Madeleine de Proust, c’est ça?

On a des archives car nous avons accès au catalogue de l’INA, mais nous ne sommes pas un robinet à clips du passé, nous proposons autre chose. Notamment les émissions de variétés de l’époque, celles des Carpentier, Guy Lux, Jacques Martin ou encore Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault. C’est une autre forme de nostalgie. On essaie aussi de montrer aux téléspectateurs des émissions rares, comme le passage de Julien Clerc en Pologne, en plein Mai 68, pour Ça c’est Paris, ou Joe Dassin, toujours en Pologne, lors d’un show en couleurs. Cela fait quelque temps que nous essayons de mettre les mains sur les archives de Télé Monte-Carlo qui, avant son rachat par TF1, proposait aussi des émissions de variétés que peu de gens ont vu à part les frontaliers de la Principauté.

Ces émissions ont disparu, pourquoi?

À l’exception des Enfoirés sur TF1, qui fait toujours un carton, les vraies émissions de variété n’existent plus, ou presque plus, alors que la nostalgie fonctionne toujours. Aujourd’hui, on fait surtout de la promotion avec des artistes alors qu’avant, on assistait à des créations musicales pour ces émissions, on venait chez les Carpentier avec une chanson spécialement pour l’événement. Et puis le niveau des séries télés françaises a tellement évolué en bien que l’audience va de ce côté plutôt que dans la variété.

Et quid des incarnants? Vous parliez de Guy Lux, Jacques Martin...

Les personnalités d’aujourd’hui sont moins branchées et moins spécialisées dans la musique, que ce soit Cyril Hanouna, Nagui ou Stéphane Bern, par exemple. Jacques Martin ou Guy Lux, qui avaient une vraie appétence pour la chanson, se mettaient également au service de l’émission et des artistes qu’ils recevaient. Aujourd’hui le présentateur est sans doute un peu trop central.

Au-delà des archives, Melody TV innove dans sa grille de programme. Vous allez lancer une série...

En avril, nous allons diffuser Les Saintes Chéries, une série culte de 1965 avec Daniel Gélin et Micheline Presle dans laquelle de nombreux artistes musicaux ont fait leur début: Jacques Higelin, les Charlots, Jean Yanne. La série sera feuilletonnée et présentée par Dominique Besnehard. On essaie aussi de présenter des pastilles avec un lien musical, comme A vous les studios, qui consiste à retrouver des archives de différents journaux télévisés de l’époque, qui parlent de l’actualité musicale: le mariage de Sheila et Ringo, les Chats sauvages en tournée à Biarritz, etc. On a aussi une émission en lien avec la publicité, que ce soit les chansons utilisées comme celle de Dario Moreno pour l’huile d’olive Puget, Céline Dion dans un spot pour Air Canada ou Dalida pour du Martini, c’est une autre manière de parler de la chanson.

>> Melody TV est disponible sur Canal+ (chaîne 188), Orange (chaîne 160), Bouygues (chaîne 184), Free (chaîne 262) et SFR (chaîne 262).