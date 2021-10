Le Meilleur Pâtissier sur M6, une décennie gourmande et une nouvelle présentatrice

Sale période pour les gourmands qui, dès ce soir, vont avoir une folle envie de dévaliser les rayons des grandes surfaces pour se remettre à la pâtisserie. Pourquoi? Parce que Le Meilleur Pâtissier, le programme gourmand par excellence de M6, lance sa dixième saison. "On le dit souvent quand on lance une saison mais cette fois c’est vrai, c’est une saison exceptionnelle, lance Guillaume Charles le directeur général des programmes. On sort de la meilleure saison niveau audience depuis quatre ans et on se lance dans cette dixième saison avec une folle envie et beaucoup de surprises."

La première des nouveautés, et pas des moindres, est l’arrivée de Marie Portolano, venue de Canal +, à la présentation en remplacement de Julia Vignali. "Je suis ravie d’introduire cette émission, détaille la jeune femme au sourire communicatif. Je suis une piètre pâtissière, je ne savais même pas ce qu’était une ganache avant le tournage", rigole-t-elle. Habituée aux directs et aux rythmes des émissions de sport sur la chaîne cryptée, Marie Portolano a dû s’adapter à son nouveau tablier.

"J’ai dû désapprendre ce que je savais faire, apprendre à travailler autrement car je n’avais jamais bossé sur une émission enregistrée alors j’ai dû prendre mon temps. Et puis, parfois, j’ai dû apprendre le silence ce qui n’est pas facile (rires). "

154 candidats, 20 élus

Pour cette dixième saison, la production a voulu miser sur la nouveauté avec un Cyril Lignac qui, pour une fois, va concourir durant l’épreuve de Mercotte tout en misant sur un ton plus léger, plus drôle. Un ton rendu possible par Marie Portolano et sa capacité à imiter, ou non, les accents du monde entier. La nouvelle maîtresse de cérémonie a apporté un souffle nouveau sur le programme. Cyril Lignac: "Elle est toujours souriante, toujours de bonne humeur, c’était facile de l’intégrer car elle a ce côté pétillant, très drôle, feel good, qui correspond à l’ADN de l’émission."

Pour autant, l’émission reste un concours de pâtisserie. 154 candidats au départ, seulement 20 heureux élus pour le premier prime time dont Léa, une candidate varoise.

Toujours très appréciée par le public et émission visuelle par excellence, la saison onze est déjà dans toutes les têtes. "J’espère bien, ce sont des vacances pour moi, poursuit Mercotte. Je ne me pose même pas la question de continuer ou non, c’est d’une évidence pour moi."

Une décennie à goûter des gâteaux, ça laisse des souvenirs plein la tête, notamment pour Cyril Lignac. "C’est une belle histoire collective, ça fait remonter plein de souvenirs de rencontres car c’est un pan de notre vie. Je suis heureux de l’impact de l’émission car cela crée des passions, ça profite aux jeunes de la profession et ça médiatise un secteur d’activité. Sans oublier le plaisir que l’on donne aux téléspectateurs. C’est un cercle vertueux du savoir-vivre à la française".

Et puis cette dixième saison a aussi permis à Marie Portolano, même si elle confesse être une piètre pâtissière, d’exceller dans son rôle de goûteuse: "J’aime tout ce qui est avec du chocolat et de la fraise, je suis fan de L’Equinoxe de Cyril, son grand classique, mais aussi de ses petits oursons à la guimauve."

Le Meilleur Pâtissier, ce jeudi soir à 21h05, sur M6.