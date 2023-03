Le magazine de la mer de France 3 au Musée océanographique de Monaco

Toujours présenté par Sophie Accarias, le rendez-vous maritime va à la rencontre des femmes et des hommes qui se battent pour la Méditerranée, qui l’observent ou qui la cultivent. Ils sont scientifiques, pêcheurs, navigateurs ou tout simplement amoureux de la grande bleue, si belle et si fragile.

C’est donc sur le Rocher et depuis le musée que "Vue sur mer" pose ses quartiers ce samedi. Six mille mètres carrés dédiés à la grande bleue, le musée trône en Principauté depuis 110 ans.

En compagnie de Michèle Bruni, l’émission va nous embarquer au sein du cabinet des curiosités du Prince Albert Ier, créateur du musée. Depuis plus de trente ans, elle est responsable de ces collections. Aujourd’hui, les explorations continuent. Une rencontre avec Gilles Bessero, qui revient d’un voyage dans l’océan Indien avec son équipe, est également au programme.

Samy la tortue, Bubule le mérou

Le directeur du musée, Robert Calcagno, sera présent pour aborder les thèmes de la conservation et de la protection de l’environnement. Une balade en coulisses est également au menu afin de découvrir l’envers du décor des aquariums et de la préparation des repas des requins.

Sans oublier des rencontres animales parmi les 350 espèces de poissons et plus de 6.000 pensionnaires présents, la majorité est issue d’échange ou de reproduction au sein même de l’aquarium, comme Samy la tortue ou Bubule le mérou. Un rendez-vous ludique et pédagogique au cœur de l’un des sites les plus majestueux de la Côte d’Azur.

"Vue sur mer", ce samedi, à 15h15 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.