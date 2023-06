Diffusion en live, stars, nouveautés...: ce qui vous attend pour le 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo

Créé en 1961 par le prince Rainier III, le Festival de Télévision de Monte-Carlo a aimanté les plus grands acteurs, scénaristes, réalisateurs et producteurs au fil des décennies. Si en coulisses toutes ces stars de séries et autres orfèvres du documentaire négocient de futurs projets (ou profitent tout simplement de bon temps sur la Côte d’Azur), du tapis rouge aux espaces du Grimaldi Forum, chaque jour, ils invitent dans leur champ des fans choyés comme nulle part ailleurs.

Ce vendredi, ils devraient converger progressivement vers le Larvotto avec leur traditionnel attirail. Chaise pliante et parapluie (contre le soleil) pour les uns; tabouret et appareil photo pour les autres. Albums remplis de photos à dédicacer pour beaucoup. Batteries de téléphones chargées pour tous.

Le public au premier plan depuis 1966

à 18 heures, d’un seul homme, ils apposeront leurs coudes sur les barrières qui enrobent le tapis rouge et commenceront à immortaliser leurs rencontres. Et parce qu’ils savent le moment sympa et les fans respectueux, les artistes prendront le temps, voire même se laisseront aller à quelques facéties face au parterre de photographes.

Alors qui fera le plus monter la température? JoeyStarr ou Shy’m? Le casting d’Ici Tout Commence ou celui d’Amour, Gloire et Beauté? "L’Hollywoodien" John Goodman ou le populaire Jean-Luc Reichmann? Le trublion journaliste Yoann Riou ou le maître de cérémonie des Nymphes d’Or mardi, Ricky Whittle?

Cette volonté de mettre le public dans le champ de l’action remonte à 1966 à Monte-Carlo, année où les pellicules prennent de la couleur et où les téléspectateurs sont invités pour la première fois aux projections avant de décerner un Prix spécial du public. Le Festival dure alors deux semaines, en janvier ou février.

À l’occasion de cette 62e édition, jusqu’à mardi, onze fans sélectionnés dans la communauté du média BetaSeries (partenaire de l’évènement) délivreront un prix du public à une fiction en compétition officielle.

Du poste unique dans le salon familial aux balbutiements du tube cathodique aux plateformes numériques, en passant par l’émergence du magnétoscope, le public a accompagné l’évolution des séries, de leurs procédés narratifs à leurs formats. Avec une constante entretenue par l’industrie: l’addiction. Une série, ça vous suit, ça vous embarque, ça vous hante.

Et, aujourd’hui, ça se consomme à la demande, d’où la nécessité du Festival TV de Monte-Carlo de proposer un espace parallèle aux professionnels pour être toujours plus à la page, voire innover.

Selfies, dédicaces et accès aux secrets de tournage

La télé ne s’invite plus chez nous mais elle nous accompagne partout où un écran capte dans la société du loisir. Et la fiction n’a pas le monopole de l’addiction. Depuis les années 80-90 particulièrement, et des séismes cathodiques provoqués par la chute du Mur de Berlin, l’accident nucléaire de Tchernobyl ou encore la Guerre du Golfe, les rétines s’imprègnent d’actualité en continu. Trop, sûrement. Car aujourd’hui l’Homme regarde le monde en live à sa convenance par la plus petite des lucarnes.

D’ailleurs, ce vendredi, dès 18 heures, le tapis rouge précédant la cérémonie d’ouverture sera diffusé en direct sur le compte Facebook du Festival TV Monte-Carlo. De même que Monaco-Matin vous abreuvera de vidéos sur ses réseaux sociaux.

Mais les occasions de crever l’écran ne manqueront pas ces prochains jours pour le public, invité notamment à célébrer les 50 ans des "Feux de l’Amour". Le soap qui a notamment révélé l’un de ses chouchous, Shemar Moore. Une séance de dédicaces affiche d’ailleurs complet ce samedi. Une "Soirée spéciale" étant programmée autour du lagon du Monte-Carlo Bay le soir.

Sessions de selfies, dédicaces, secrets de tournage (notamment dimanche avec le casting du "Seigneur des Anneaux: le pouvoir des anneaux" - complet aussi), le public sera aux premières loges jusque dans les salles obscures où seront diffusées gratuitement les fictions en compétition, ainsi que l’avant-première internationale de Everyone is doing great et celle européenne de Buddy Games 2.

Le mieux? Que vous preniez la télécommande pour choisir parmi les animations du Festival à retrouver sur www.tvfestival.com.

Streaming, intelligence artificielle, médias sociaux… ça cogite en coulisses ! Élément commun à tous les événements organisés par Monaco Mediax, le "business content" ne cesse de prendre de l’envergure au Festival TV de Monte-Carlo. Du 16 au 20 juin, un cycle de conférences inédit réunira ainsi des experts des différents domaines du secteur mondial de la production audiovisuelle "pour présenter et échanger des solutions répondant aux difficultés auxquelles est confrontée la programmation internationale actuelle". Au programme: production durable, distribution vertueuse, intelligence artificielle, streaming… Bref, l’audiovisuel de demain. "La croissance du streaming et des plateformes numériques a considérablement modifié la façon dont nous regardons tous les programmes sur tous les types d’écrans. Nos sessions de contenus Business mettront en lumière cette année les opportunités et les défis actuels et futurs devant et derrière la caméra", décrypte Cécile Menoni, directrice exécutive du Festival. Des conférenciers de renom monteront sur scène pour des échanges animés par Joanna Merchie, directrice de ce cycle de conférences et spécialiste de longue date du networking, notamment pour le salon du sport-business, Sportel.