Le demi-finaliste de la saison 9 de "The Voice" Terence James à l'affiche de "Tattoo Cover" sur TFX

Difficile de passer à côté de Terence James sans le remarquer. Culminant à un mètre quatre-vingt-quinze, le Turbiasque d’origine écossaise est pourtant plus connu pour sa voix, lui qui a été demi-finaliste de la saison 9 de The Voice et finaliste de The Voice All Stars. Comme de nombreuses personnes dans le monde, Terence James a succombé, sur un coup de tête, à l’envie de se faire un tatouage. C’était à l’étranger. Et forcément il regrette. Cela tombe plutôt bien puisque c’est le leitmotiv de l’émission Tattoo Cover sur TFX dont la cinquième saison débute ce jeudi. Au sein du salon de tatouage parisien, Terence James va pouvoir "recouvrir" son tatouage raté grâce aux talents des tatoueurs de l’émission. Sur place, le chanteur va retrouver Marty Early, avec son style néotraditionnel, Dodie plutôt branchée ornemental et floral, Dualypulp et son style kawaï fun et coloré, ou encore Diego Morales qui maîtrise le réalisme et les tatouages traditionnels japonais. Lequel va avoir la lourde responsabilité de recouvrir le tatouage de Terence? En tout cas, Terence revient sur cette expérience forcément particulière et en quoi le passage dans l’émission a changé sa vie. Un peu.

Très attaché à La Turbie, où il vit toujours, le chanteur se livre sur cette aventure pas comme les autres.

Quel était le souci avec votre tatouage initial?

Il y a cinq ans, je travaillais dans un studio en Thaïlande et je rencontre un gars avec des tatouages magnifiques, des dessins qui me frappent, et il me dit que le tatoueur est situé dans le village voisin. J’y vais et je tombe sur un endroit avec plein de chats sur la table de tatouage, niveau hygiène c’est particulier (rires). Je suis musicien alors je lui demande quelque chose en lien avec la musique et comme j’aime les films d’horreur, on se met d’accord sur le film REC qui veut dire enregistrer également. Avec une sorte de gros bouton rouge comme sur l’affiche au niveau de mon mollet. Et au moment où il me le fait, je regrette déjà, c’est moche, boursoufflé, ça va rapidement s’infecter en plus... Faire un tatouage sur un coup de tête, dans un endroit atypique, pour 20 euros, ce n’est pas une bonne idée. (rires)

C’était pesant?

À chaque fois que je le montrais, on faisait semblant d’appuyer sur le bouton "REC", et c’était assez mal fait. À un moment, j’ai voulu le couvrir car ça n’avait plus de sens, on se moquait gentiment de moi. J’ai une dizaine de tatouages mais, celui-là, je voulais le cacher et l’émission était le cadre parfait pour ça, l’équipe est fabuleuse et surtout très douée.

Êtes-vous satisfait du résultat final, sans en dévoiler le contenu?

Oui. Pour le couvrir, il fallait avant tout le cacher donc on est parti sur quelque chose de plus grand, de plus imposant qui recouvre une bonne partie de mon mollet. Je voulais quelque chose d’unique, pas une image Google ou un dessin que l’on voit partout ailleurs. Et puis, j’ai réussi à glisser un clin d’œil à l’Écosse, dont je suis originaire, dedans. C’est quelque chose qui me ressemble. Un tatouage raté, c’est pesant au quotidien, l’enlever m’a ôté un poids. J’en avais honte, je me baladais en chaussettes hautes l’été...

Avez-vous envie d’en faire d’autres?

Oui, j’ai envie de recouvrir toute la partie gauche de mon corps, quelque chose que l’on ne voit pas quand je suis habillé, par exemple.

Où en êtes-vous côté musique?

Mon album est plus ou moins terminé, on cherche la meilleure manière de le sortir, notamment avec les singles. J’avance comme je peux et je veux tout faire du mieux possible.

Tattoo Cover, ce jeudi à 21h05, sur TFX.