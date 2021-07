Laurent Mariotte pose les valises de ses émissions gourmandes pendant tout l'été à Cassis

Laurent Mariotte a parcouru la région de Cassis à la rencontre des agriculteurs, producteurs, éleveurs, maraîchers et pêcheurs de la région. Depuis le 21 juin, du lundi au vendredi, il propose aux téléspectateurs de TF1, deux rendez-vous gourmands: Sur la route des vacances, à 13h50 et 20h50, et Petits plats en équilibre, à 11h50, 12h50, 14h et 21h.

Vous avez posé vos caméras à Cassis pour l’été…

Nous avons principalement tourné dans cette ville, que je ne connaissais pas vraiment, à part les calanques. Nous avons également filmé dans les hauteurs, sur la route des crêtes. En plus de Petits plats en équilibre, nous faisons Sur la route des vacances où je vais à la rencontre des producteurs et des maraîchers, de belles rencontres et de jolis paysages en somme.

Cela doit faire plaisir de pouvoir tourner à nouveau…

Oui, c’est vrai. Nous avons pu recevoir pas mal d’invités, comme Jean-Pierre Foucault, qui a cuisiné avec moi la fameuse tapenade, des chefs locaux comme Alexandre Mazzia chef aux 3 étoiles de Marseille. Nous avons voulu fêter le déconfinement, les retrouvailles aussi avec les producteurs locaux.

Et vous, quel est votre plat provençal préféré?

Sans hésiter, la soupe au pistou, j’en suis dingue. Un incontournable de l’été. Nous avons eu l’immense chance de pouvoir en préparer une dans les règles de l’art avec Mathias Dandine, chef étoilé au relais de La Magdeleine, à Gémenos. Je suis également un grand amateur de brousse. Je l’utilise souvent dans mes desserts, elle ajoute un côté lacté et léger comme une caresse. Je conseille particulièrement la brousse du Rove (Bouches-du-Rhône) de la famille Guiran.

Vos émissions mettent beaucoup en avant ces familles de producteurs…

Je souhaite avant tout parler des histoires de transmissions, de familles chez les artisans. Je pense à Jean-François Castagno, agriculteur à Châteauneuf-les-Martigues, qui compte transmettre les terres à sa fille. Il y a aussi, la famille Cupif à La Ciotat, deux frères qui ont repris l’exploitation qui appartenait à leur grand-père, dont j’ai recueilli le témoignage pour l’émission. De plus, l’un des deux frères était dans le nucléaire avant de revenir à l'énergie de la terre. Mettre tout ça en avant. Le côté humain derrière les produits, ainsi que ceux qui se donnent du mal pour nous faire du bien.

Ce retour vers la terre et le local s’est accentué depuis le confinement?

Les gens ont redécouvert les vertus du circuit court et du local, surtout durant le premier confinement, notamment pour éviter les grandes surfaces. Avec les limitations, nous étions forcés de faire nos courses près de chez nous. Il faudrait essayer de garder ces réflexes-là et soutenir les commerces de proximité.

Vous tenez également une émission de radio sur Europe 1, où vous questionnez des célébrités sur leurs assiettes.

Nos goûts culinaires en disent beaucoup sur nous, comme le disait Brillat-Savarin : "Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es". Nous recevons des artistes, des sportifs pour les découvrir sous un autre angle, de l’autre côte de la fourchette. L’émission contient aussi des reportages chez les artisans ou sur les produits de saisonn et des débats entre les chroniqueurs de l’émission.

Toutes vos émissions culinaires sont marquées par cet aspect pédagogique…

Je suis obsédé par le fait que les gens puissent refaire simplement les recettes. Il y a deux types d’émissions de cuisine, celles qui font envie et celles qui donnent envie de refaire. Je ne suis pas un chef, je ne propose pas de cuisine sophistiquée, mais une cuisine de tous les jours, que les téléspectateurs peuvent refaire. C’est également ce que j’essaye de proposer dans mes livres: remettre la saison au centre de l’assiette.