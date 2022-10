La Varoise Stéphanie Pillonca sensibilise sur la lutte contre le cancer du sein, ce mardi soir sur M6

Le Souffle du dragon, diffusé ce mardi soir sur M6, raconte cette aventure de femmes qui se retrouvent chaque semaine, à Reims, à bord d’un étrange bateau à tête de dragon. Elles ont toutes en commun de s’être battue contre un cancer du sein. Sous les conseils de leur oncologue, joué par François Berléand, elles vont ramer pour empêcher la récidive et se reconstruire physiquement et moralement.

Derrière un casting dense (Julie de Bona, Julie Gayet, Firmine Richard, Lola Dewaere), Stéphanie Pillonca apporte un souffle nouveau sur une thématique délicate.

"C’est important, surtout en prime time sur une chaîne publique, de parler d’un tel sujet, abreuve Stéphanie Pillonca. On essaie d’aborder ce sujet avec de la pudeur, de la profondeur, un peu de lumière et d’humanité".

Réalisatrice très engagée, Pillonca a noué une relation professionnelle très intense avec M6.

"C'est une lourde tâche"

"Une chaîne dans laquelle je me reconnais", lance-t-elle. Alors qu’elle travaille actuellement sur un documentaire pour le cinéma autour de la maladie de Charcot, l’artiste apprécie le fait "de pouvoir filmer la vie avec ses paradoxes, sa cruauté, son authenticité. En revanche, il faut accepter que, parfois, c’est difficile tout en se disant, qu’au bout, il faudra rendre un film".

Habituée à filmer des gens que la vie rappelle en cours de tournage, Stéphanie Pillonca se sent concernée. "Je suis honorée d’être sur ces projets. Si on vient me chercher pour me confier ces sujets délicats, c’est que c’est ma place. J’essaie de m’en emparer, de rendre ces sujets accessibles car c’est important de vulgariser et de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. C’est une lourde tâche."

Le Souffle du dragon, ce mardi à 21h10, sur M6.

La soirée se poursuit avec des débats et le documentaire Dragon Ladies: elles rament pour leur vie, à 23h30.