La Lune, les étoiles, le Japon, la Covid... La réinvention du restaurant Le Mirazur bientôt sur Canal+ Docs

Des étoiles à la lune. On n’aurait pu imaginer meilleur titre pour la version française de Reinventing Mirazur, présenté pour la première fois au Festival du film de San Sebastian en 2021.

Car il dit tout du fil rouge suivi par le documentaire: du sacre – troisième étoile, titre de meilleur restaurant du monde – au changement de concept, désormais inféodé au calendrier lunaire. Avec, pour protagoniste, la crise sanitaire, à la fois ennemie et adjuvante pour l’histoire de l’établissement mentonnais.

Le film apparaît déjà sur la boutique Canal +, mais gare, le lien n’est pas encore activé. Et il faudra bien attendre le 7 novembre, à 20h55, pour le découvrir sur Canal + Docs.

Le chef suivi pendant un an par deux cinéastes

"Franck Ribière et Vérane Frédiani ont suivi Mauro Colagreco, chef triplement étoilé du Mirazur, à Menton, pendant une année au cours de laquelle il a réinventé sa cuisine, pandémie de Covid-19 oblige. Une aventure passionnante et appétissante", résume sobrement la chaîne. Qui consacrait déjà un documentaire à l’Italo-argentin en 2018, dans le cadre de la première saison de Planète chefs.

Comme souvent, le projet est né d’une rencontre – entre Mauro Colagreco et les deux cinéastes. Dans un lieu, pour le coup, plus inattendu: le Japon, où le chef était venu participer au prestigieux Cook Japan, réservé à des cuisiniers étoilés du monde entier.

Le court-métrage initial est devenu long-métrage lorsque le Mentonnais a invité les réalisateurs dans son établissement pour continuer à le suivre.

Rétrospectivement, une évidence s’impose: le film aurait été tout autre si la pandémie n’était pas venue jouer les trouble-fêtes au beau milieu du tournage. Créant une belle opportunité, une sérieuse occasion de casser les codes, sur la base – pourtant – d’un triste épisode.

Une cuisine basée sur les cycles de la lune

Très impliquée dans le changement de paradigme au sein du Mirazur, provoqué par la récente parenthèse Covid mais lié à l’ancestrale culture amérindienne, Julia Colagreco expliquait bien la démarche en juin 2020.

"C’était compliqué d’envisager reprendre après plus de deux mois sans rien faire. Nous étions en pleine ascension depuis l’obtention de la 3e étoile et le confinement a tout stoppé. Alors on s’est demandé: que faire? Nous avons passé trois jours sans savoir puis un jour Mauro s’est levé en disant: je vais faire ça!" Ça: une cuisine basée sur les cycles de la Lune.

"Ce menu cosmique, où l’on s’interroge sur l’influence des planètes et de la lune sur la biodynamie nous semble être une expérience différente. Selon la phase lunaire et la position de certains astres, l’énergie des plantes va plus se concentrer sur les racines, sur les feuilles, les fleurs ou les fruits", détaillait Mauro Colagreco. Précisant qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une excentricité gastronomique.

"L’important, ce n’est pas seulement ce dont on bénéficie en mangeant des plantes et des légumes. L’important, c’est de créer de la réflexion et transmettre un message de retour à la nature."

Deux années sont depuis passées, mais l’aventure vécue par les équipes du Mirazur, des étoiles à la Lune, n’en demeure pas moins d’une actualité… planétaire.