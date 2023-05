La cuisine de la région à l’honneur dans un documentaire sur France 5

Ce soir, France 5 consacrera sa soirée à la cuisine provençale dans le documentaire inédit "Cuisine provençale des plats de Fada" à 21 heures.

L’occasion de passer en revue la cuisine de la région, de Marseille à Nice, en passant par Sanary, Rougiers, Nyons ou Miramas.

Redécouverte du patrimoine culinaire

Le documentaire de 52 minutes s’attache à montrer tous les plats et produits typiques de notre région mais également des évolutions de ces pratiques dans le temps. En effet, certaines spécialités traditionnelles ont bien failli disparaître, comme la socca dans les années 1960...

D’autres plats, eux ont pu perdre de leur origine populaire comme la bouillabaisse, plat créé à partir des invendus des pêcheurs, devenu un mets qui s’affiche à la carte de restaurants étoilés à un prix très élevé. Si le reportage s’attache à montrer la confection de cette spécialité par de grands chefs, il met également en avant des irréductibles qui perpétuent le côté rassembleur, avec la famille et les copains, à l’image de la bouillabaisse, bien connue des Sanaryens, celle de Georges Bonnegrace dit "Jo", ancien mareyeur, fils et petit-fils de mareyeur depuis 1952.

"Ce n’est pas un documentaire centré sur l’augmentation de prix de certains plats, bien que cela existe. La complexité et le temps de préparation, parfois extrêmement long, ont pu rendre certains d’entre eux plus rares. Mais le reportage met en lumière des amoureux de leurs terroirs qui défendent les secrets de recette de leurs plats. On découvre également une démarche pédagogique dans le partage de ces trésors. A l’image de "La commune libre du pan-bagnat" à Nice qui a juré fidélité envers cette spécialité et qui rassemble ceux qui le considèrent comme un patrimoine culturel et culinaire. Ou bien la soupe au pistou qui reste toujours accessible. Le documentaire montre ces différents aspects et qu’il est possible de manger provençal", explique Frédérique Mergey la réalisatrice du documentaire.

Le documentaire ira aussi faire un tour au championnat du monde de soupe au pistou à Miramas. Un des nombreux évènements qui montrent que la cuisine provençale n’est pas près de se diluer, tant qu’il y aura des fadas pour la cuisiner et la déguster.

"Cuisine provençale des plats de Fada" à 21 heures sur France 5.