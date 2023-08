"L’amour est dans le pré", l'émission aux 17 saisons et 83 bébés reprend ce lundi soir sur M6

Chez M6, on a une relation privilégiée avec le programme "L’amour est dans le pré", dont la dix-huitième saison débute ce lundi soir, et qui a vu sa dix-septième saison réaliser les meilleures audiences du show depuis cinq ans. "ADP" c’est 83 naissances de bébés depuis le lancement du concept qui permet à des agriculteurs de rencontrer l’amour. Un succès qui doit beaucoup à celle qui incarne le programme depuis quatorze ans: Karine Le Marchand. "C’est un programme qui nous ressemble, on parle des naissances, mais on aborde aussi l’amour, la sexualité, la maladie, la solitude, l’absence de moyens. C’est un programme phare qui, pour certains, est aussi un phare car on parle des valeurs de travail, d’entraide, de simplicité, on fait du bien aux gens", poursuit l’animatrice star du programme.

Reflet d’une société

Pour cette nouvelle saison, ils sont un peu moins d’une quinzaine à se lancer dans l’aventure. Des agriculteurs et agricultrices des quatre coins de la France – dont Stéphane installé dans le Var –, de tout âge, de toute orientation sexuelle et de tout métier. Karine Le Marchand encore: "On essaie d’être de plus en plus large dans le casting, on cherche des gens de tous les âges, de toutes préférences sexuelles et qui ne travaillent pas que dans les élevages de vaches. On se rend compte aussi qu’il y a une évolution. Il ya plus de créations d’exploitations et moins d’héritages comme c’était le cas avant. Cela donnait lieu à une problématique qui a disparu de l’émission, celle de la cohabitation intergénérationnelle. On reste très vigilant sur les courriers, on ne va pas à la chasse sur les réseaux sociaux pour épier les profils des gens qui envoient des lettres. Quand on accepte de passer à la télévision pour cette émission, c’est que l’on n’a pas honte de son passé".

Pour cette nouvelle saison, nous avons déjà notre chouchou en plus de notre agriculteur varois. Journal chauvin, eh oui! Il s’agit de Patrice, 39 ans, éleveur de vaches allaitantes et polyculteur en Normandie, hémiplégique de naissance, handicap qui impacte sa main et sa jambe droite, et qui, au fur et à mesure des épisodes, va s’avérer touchant. On vous met au défi de ne pas craquer devant tant d’humanité. Gros coup de cœur.

"L’amour est dans le pré" saison 18, tous les lundis à 21h10, sur M6. A partir de ce lundi 21 août.